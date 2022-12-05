持續更新｜港鐵：將全面檢討資產管及維修保養制度

【21:30更新】港鐵晚上發稿指，因應將軍澳綫及近日事故，將全面檢討資產管理及維修保養制度，包括檢討現有的管理框格，並參考其他鐵路的經驗，從制度上檢視改善的空間，以確保鐵路資產的管理維持在高水平。港鐵又指，涉事列車已駛回車廠作詳細檢查，會檢查同型號列車相關部件。

【16:52更新】運輸及物流局在社交網站發文，表示局長林世雄關注港鐵將軍澳線今早(5日)列車事故，導致服務受阻，指林世雄已聽取港鐵代表初步匯報，並責成港鐵徹查事故成因，同時必須採取一切措施確保鐵路系統安全可靠。 另外，林世雄亦對今次事故中不適送院的兩名乘客致以慰問。 機電工程署則要求港鐵盡快查明事故成因，並在3日內就提交初步調查報告，以及在兩個月內完成整個調查並提交詳細調查報告。

至於港鐵列車今次事故共延誤約4小時，根據罰款機制，港鐵料須繳付500萬元罰款，連同上月中發生的荃灣線油麻地站列車出軌「甩門」事件，兩次嚴重事故港鐵已須繳付合共3,000萬元罰款。

【12:40更新】港鐵表示，故障列車已移離行車綫，將軍澳綫列車在中午12時半逐步回復正常服務。港鐵就事件致歉，並指初步發現其中兩卡列車的接駁機件出現故障，觸發安全防護裝置啟動，在距離車站的一段路程已煞停列車，並發出警報。港鐵強調，列車當時無偏離路軌。鐵路警區行動總督察段雅倫表示，當時警方接報指列車第6卡和第7卡車廂的接駁位有問題，到達現場後指示乘客離開，警方經初步調查後，未有發現任何刑事成分。 消防區長陳國銘則表示，今晨接報指有列車懷疑車廂移位，到場後發現一輛列車在距離月台約50米位置停駛。他說，消防經評估現場無危險後，疏散當時在車廂內的大約700名乘客，考慮到環境及光線等情況後，安排他們由車頭經管道往將軍澳月台，另外約800名乘客早前由港鐵職員安排疏散。高級救護主任梁偉豪指，有兩名乘客報稱不適送院，情況穩定。 【12:11更新】港鐵表示，今日早上約8時30分，一列往北角方向的將軍澳綫列車預備駛入將軍澳站時出現機件故障，相關的安全防護裝置發揮作用，於距離車站一段路程制停列車。車長即時通知車務控制中心，車務控制中心在確保安全下，安排車站職員帶領車上約1,500名乘客，由車頭緊急出口斜道安全有序地沿隧道步行至將軍澳站月台離開，車廂上兩名女乘客不適送院，其中一名是孕婦，由救護車送往將軍澳醫院，送院時清醒。受事故影響，將軍澳綫來往北角站至調景嶺站的服務維持5分鐘一班，來往調景嶺站至寶琳站及康城站的服務暫停。

【10:20更新】港鐵日出康城站至將軍澳站今日上午9時18分發生港鐵列車事故，消防處正進行救援行動，並正協助現場市民疏散。 港鐵現正提供兩條免費接駁巴士： 來往調景嶺站和寶琳站/康城站，途經沿途各站

來往*康城站和調景嶺站，沿途不停站 港鐵工程人員現正進行搶修工作，預計需要一段時間，將故障列車移離將軍澳綫。