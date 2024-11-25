指屈穎妍《港人講地》等煽動仇視精神病人　精神病漢入稟促索償道歉

一名報稱患有精神病的男子上周五(22日)入稟區域法院提出平等機會訴訟，指控專欄作者屈穎妍在網上發布煽動仇視精神病人的影片，並且「港人講地」進行轉載。此外，他表示Google未將該影片下架，要求3名答辯人向香港30萬名精神病人賠償，並要求公開道歉及澄清精神病人絕非暴力等。

申索人認為屈穎妍在今年9月24日在YouTube上發布影片《是誰在標籤精神病人？》，涉及煽動仇視精神病人。(港人講地@Youtube截圖)

入稟狀指出，今年9月18日，一名患有思覺失調的男子疑似病發，持刀襲擊家人，警方在處置時開槍射殺了他。屈穎妍於同月24日在YouTube上發布影片《是誰在標籤精神病人？》申索人認為該影片涉及精神病人的暴力問題，並引用安安幼稚園斬人案和荷里活廣場事件，傳遞出「警察射殺精神病人是正當的」的訊息。影片內的留言支持屈的觀點，顯示她成功煽動了市民對精神病人的仇恨。

要求向30萬名精神病者支付50萬元

申索人又認為「港人講地」轉發屈穎妍的影片及文章，知情地協助煽動對精神病人的仇恨。申請人遂在10月9日向Google(Hong Kong)Limited寄送兩封信，要求將該影片下架，但未獲接納。申索人因此認為Google違反了《殘疾歧視條例》，並於上周五向區域法院提出平等機會訴訟。

申索人要求答辯人停止相關行為，並向香港精神病人公開道歉，以及澄清精神病人並非暴力。此外，申察人要求向其及其代表的30萬名精神病人支付每人30萬的情感傷害賠償和每人20萬的懲罰性賠償。