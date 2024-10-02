挑戰日行萬步 提升身心健康

不少市民知道恆常運動有益身心健康，但都市人工作忙碌，要抽時間做運動，似乎並不容易。根據衞生署2020-22年度人口健康調查報告，接近四分之一的18歲或以上人士參與體能活動量不足，而約七分之一的15歲或以上人士表示每天維持坐着或躺着的時間長達十小時或以上。多坐少動，的確影響身心健康。適逢中華人民共和國成立七十五周年，醫務衞生局及衞生署將首次與大灣區內地城市以「健康灣區 攜手同行」為共同主題，同期舉行步行活動，一同攜手推廣步行，以賀國慶。香港的「日行萬步」步行挑戰將於2024年11月舉辦，讓更多市民認識步行對身心健康的益處，增加體能活動。

日日運動減慢性病風險 步行是最簡單的體能活動，不受時間或場地限制。保持每日多步行的習慣，可以改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼、減低患上肥胖、高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的風險。不單如此，運動時大腦會釋放安多酚，令心情保持輕鬆愉快，有效消除精神壓力，大大減少出現抑鬱和焦慮及抑鬱的症狀，改善精神健康。 「日行萬步」步行挑戰 2024 衞生署自2022年開始舉辦「日行萬步」步行挑戰，今年活動以「陪我行，陪你講」為口號，當中包括工作機構步行挑戰，歡迎18歲或以上成人參加。有興趣參與的人士，可由10月1日開始，下載及透過醫健通最新推出的「e+生活」健康挑戰平台報名，並在程式內選擇「匿獅Lion日行萬步」，再按照指示報名。於步行挑戰期內達到平均每天步行10,000步（即距離約7.5公里）的參加者將獲得「e+生活」平台的電子達標證書。機構則可於2024年10月15日或以前，電郵至 [email protected] 報名。機構成功報名後，其員工可在「e+生活」平台選擇所屬機構，將相關步數計入該機構的積分帳戶內，爭奪總表現傑出大獎 (首5間) 及萬步挑戰成功大獎 (首5間) 。