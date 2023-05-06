控煙辦尖沙咀採聯合行動打擊水煙　發出19張告票控5間酒吧及食肆

衞生署的控煙酒辦公室在周五（5日）聯同警方，在尖沙咀採取聯合行動，打加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動。並向當中5間酒吧及食肆發出19張定額罰款通知書。

衞生署表示，控煙酒辦在4月起進行連串行動，為打擊在酒吧及食肆非法吸食水煙的行為，並已到訪過中環、尖沙咀及旺角逾百間酒吧及食肆。之後針對性進行巡查及執法，至今向8間酒吧及食肆，開出27張定額罰款通知書。

控煙酒辦又表示，調查仍在進行，並會考慮向涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》和《刑事訴訟程序條例》協助及教唆吸煙罪行的酒吧及食肆經營者作出檢控。