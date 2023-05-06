控煙辦尖沙咀採聯合行動打擊水煙　發出19張告票控5間酒吧及食肆

衞生署的控煙酒辦公室在周五（5日）聯同警方，在尖沙咀採取聯合行動，打加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動。並向當中5間酒吧及食肆發出19張定額罰款通知書。
衞生署表示，控煙酒辦在4月起進行連串行動，為打擊在酒吧及食肆非法吸食水煙的行為，並已到訪過中環、尖沙咀及旺角逾百間酒吧及食肆。之後針對性進行巡查及執法，至今向8間酒吧及食肆，開出27張定額罰款通知書。
控煙酒辦又表示，調查仍在進行，並會考慮向涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》和《刑事訴訟程序條例》協助及教唆吸煙罪行的酒吧及食肆經營者作出檢控。
控煙酒辦指，《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500港元。另外，如有出售任何煙草產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對銷售和推廣煙草產品的限制。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。
另外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。衞生署呼籲酒吧或食肆負責人和場所管理人切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草以作吸用。
衞生署又提醒，吸食水煙時，使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物份量一般比吸用捲煙時多。發言人忠告市民，不要吸食水煙或使用其他吸煙產品，並呼籲吸煙人士為個人及他人健康着想，盡快戒煙。