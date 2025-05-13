控煙｜議員憂控煙阻力愈增　李夏茵：禁加味煙實際操作需調節

立法會一個法案委員會審議控煙修訂條例草案，以推行新一階段的控煙措施。
林素蔚：建議政府考慮21歲以下人士不能合法買煙
多名議員支持修例，A4聯盟議員林素蔚表示，認同控煙工作要針對年輕人，建議政府考慮21歲以下人士不能合法買煙的做法，避免年輕人跌入吸煙的圈子。醫務衞生局副局長李夏茵回應說，政府不想年輕人成為煙民，因此提出的控煙政策是減低煙草產品的吸引力。
醫療衞生界議員林哲玄指出，香港控煙法例嚴厲，但執法一直都是問題，例如後樓梯吸煙等司空見慣，關注政府日後如何加強執法。衞生署規管事務總監封螢承認，禁煙區違例吸煙的情況繼續發生，當局有巡查相關黑點，過去兩年的便裝巡查有一定成效，前年及去年的定額罰款通知書都有增加，而今次修例會增加定額罰款金額，相信會有阻嚇作用。
自由黨主席邵家輝質疑，既然吸煙危害健康，政府為何不禁止邊行邊吸煙的「火車頭」行為，薄荷味加味煙為何要等到下一階段才禁止。
田北辰：控煙力度「不知所謂」
實政圓桌議員田北辰表示，政府控煙方向正確，但力度「不知所謂」，擔心日後吸食薄荷加味煙的煙民會越來越多，屆時控煙阻力將越來越大。
李夏茵回應說，修例提出賦權醫務衞生局局長訂立大範圍禁煙區，可處理「火車頭」行為。她又指，禁止加味傳統吸煙產品方面，在實際操作需要調節，因此要逐步做，同時憂慮會導致私煙問題，因此在引入完稅煙標籤制度後才處理。
選委界議員江玉歡表示，過去幾年本港煙民數目不斷下降，反映香港控煙工作已有很大進步。她認為，如要大幅減低吸煙人數，會涉及個人自由問題，又指如果因為吸煙危害健康，政府需要控制公共衛生成本，政府可能要禁糖、酒、鵝肝、肥叉燒等。李夏茵回應，自由及權利的先決條件涉及意志及知情權，煙草產品會令人上癮，當上癮後自由意志會受到剝奪，因此認為吸煙與個人權利和自由是否相關有一定商榷。
民建聯議員何俊賢指出，部分行業例如飲食業、零售業等，或因為加強控煙而令到生計受影響。李夏茵表示，新加坡禁煙同樣比較嚴厲，但不見對經濟有很大影響；又指本港2007年禁止餐廳室內吸煙，當時有憂慮或影響生意，但相關數據顯示室內禁煙措施反而令餐廳營業額上升，她認為控煙是否導致經濟差需要研究更多數據，不過不同例子都反映經濟影響不似想像般悲觀。
原文刊登於 香港電台