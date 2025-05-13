控煙｜議員憂控煙阻力愈增　李夏茵：禁加味煙實際操作需調節

立法會一個法案委員會審議控煙修訂條例草案，以推行新一階段的控煙措施。

林素蔚：建議政府考慮21歲以下人士不能合法買煙

多名議員支持修例，A4聯盟議員林素蔚表示，認同控煙工作要針對年輕人，建議政府考慮21歲以下人士不能合法買煙的做法，避免年輕人跌入吸煙的圈子。醫務衞生局副局長李夏茵回應說，政府不想年輕人成為煙民，因此提出的控煙政策是減低煙草產品的吸引力。

醫療衞生界議員林哲玄指出，香港控煙法例嚴厲，但執法一直都是問題，例如後樓梯吸煙等司空見慣，關注政府日後如何加強執法。衞生署規管事務總監封螢承認，禁煙區違例吸煙的情況繼續發生，當局有巡查相關黑點，過去兩年的便裝巡查有一定成效，前年及去年的定額罰款通知書都有增加，而今次修例會增加定額罰款金額，相信會有阻嚇作用。