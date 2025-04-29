控煙｜醫衞局：水煙不應視作一般商品　室內吸水煙如「集體燒炭」

政府「控煙十招」修例草案明日提交立法會首讀。醫務衞生局指，水煙是吸煙產品，不應視之為一般商品或服務，又說在室內吸食水煙尤其危險，除水煙本身所含的有害物質外，所用的助燃物燃燒時會產生一氧化碳，令吸煙人士、其他顧客和員工曝露於高濃度一氧化碳，酒吧於禁止吸煙的室內地方提供水煙形同「集體燒炭」，亦同時協助和教唆違例吸煙。

醫衞局：僅一成酒吧設室外非禁煙區

香港持牌酒吧會所聯會昨日召開記者會指，支持醫務衞生局的控煙工作，惟包括禁售加味煙及水煙的「控煙十招」當中部分措施「過辣」，憂慮會使疲弱的餐廳及零售市場更雪上加霜。醫衞局今日回應指，根據衞生署的巡察和分析，估計只有約一成酒吧在處所範圍內有室外非禁煙區，而巡察發現約130間有提供水煙的酒吧，約三成的處所範圍內只有法定禁煙區，在有關處所吸食水煙即屬違法。