控煙｜醫衞局：水煙不應視作一般商品　室內吸水煙如「集體燒炭」

政府「控煙十招」修例草案明日提交立法會首讀。醫務衞生局指，水煙是吸煙產品，不應視之為一般商品或服務，又說在室內吸食水煙尤其危險，除水煙本身所含的有害物質外，所用的助燃物燃燒時會產生一氧化碳，令吸煙人士、其他顧客和員工曝露於高濃度一氧化碳，酒吧於禁止吸煙的室內地方提供水煙形同「集體燒炭」，亦同時協助和教唆違例吸煙。
控煙｜控煙十招6月起分階段實施 酒吧業界憂生意雪上加霜
醫衞局：僅一成酒吧設室外非禁煙區
香港持牌酒吧會所聯會昨日召開記者會指，支持醫務衞生局的控煙工作，惟包括禁售加味煙及水煙的「控煙十招」當中部分措施「過辣」，憂慮會使疲弱的餐廳及零售市場更雪上加霜。醫衞局今日回應指，根據衞生署的巡察和分析，估計只有約一成酒吧在處所範圍內有室外非禁煙區，而巡察發現約130間有提供水煙的酒吧，約三成的處所範圍內只有法定禁煙區，在有關處所吸食水煙即屬違法。
醫衞局指，《吸煙(公眾衞生)條例》下適用於傳統吸煙產品的規定同樣適用於水煙，任何人士均不得在如酒吧或食肆的室內區域等法定禁煙區吸煙，包括水煙。據衞生署巡察，約30間即使有室外非禁煙區的酒吧，亦曾有顧客被控在室內違法吸食水煙，而署方在2023年1月至2025年3月間，共就違例在室內禁煙區吸食水煙發出305張定額罰款通知書，以及向協助及教唆在室內禁煙區吸煙的酒吧職員發出170張傳票。
籲業界不應違法推廣或銷售吸煙產品
醫衞局指，加入味道的水煙近年漸見普遍，為防止水煙成為煙草商另一個引誘市民特別是年輕人的手段，禁止於傳統吸煙產品中加入味道的建議亦適用於水煙，以貫徹政策一致性，保障公眾健康。當局呼籲業界注意相關法律規定，更不應違法推廣或銷售吸煙產品，甚至以吸煙產品作為生意招徠手段，推動其他業務。