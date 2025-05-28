推中西醫協作膝關節炎治療先導項目 醫管局︰280人治療疼痛評分持續下降

退化性膝骨關節炎是最常見的骨科病種，西醫治療方法一般透過服用藥物、物理治療等減輕疼痛。醫院管理局去年借鑑內地的專業知識及成功經驗，建構出適用於香港的臨床方案及服務模式，首次以中西醫綜合門診模式開展「膝骨關節炎治療先導項目」，中西醫團隊篩選合適的病人後，再制定綜合治療方案，除西醫治療外，亦會透過中藥、針灸、推拿、拔罐等中醫治療手法，減慢膝骨退化或舒緩手術後遺症等，盼助病人減慢退化、提供多一個治療選擇，至3月底，已有約280人參與計劃，數據顯示他們的疼痛評分平均值隨每次治療都有明顯下降。

退化性膝骨關節炎一般因膝關節的軟骨或骨骼被磨損引致，患者會出現痛楚，西方療治方式通常為服食消炎藥、止痛藥和接受物理治療等；晚期患者或需透過手術置換關節、改正畸形關節。醫管局骨科統籌委員會主席尹耀宗指，隨著人口老齡化，相關醫療需求愈來愈大，對醫療體系帶來挑戰，但患者的嚴重程度不一，不能以單一手段治療。 尹耀宗指，醫管局自去年初起到訪具豐富臨床實踐經驗的內地中醫醫院交流，吸收內地的成功經驗、訂立適合香港的臨床方案，採納內地「分層分治」的概念，並以西醫的「循證醫學」、中醫的「辯證論治」及「以病人為中心」三大元素作框架原則，盼為有需要和較早期的病人配對最合適的治療，而非於晚期接受手術或具入侵性的治療。

加入針灸推拿等治療 醫管局於去年5月起，以中西醫綜合門診模式開展「膝骨關節炎治療先導項目」，讓中西醫團隊在篩選合適的病人後，按臨床表現、影像學標準等作診斷依據為病症分期，再制定綜合治療方案，除既維持西醫治療方式外，亦會加入透過中藥、針灸、推拿、拔罐等中醫治療方法，緩解痛楚或加速術後康復等。他稱，至3月底，已有約280名參與項目，數據亦顯示他們的疼痛評分平均值隨每次治療都有明顯下降。 以中西醫綜合門診模式開展「膝骨關節炎治療先導項目」，已擴展至5個醫院聯網的指定醫院，包括本月起新增膝骨關節炎治療服務的伊利沙伯醫院。醫管局目前就中西醫協作涵蓋6類病種，除膝骨關節炎外，先導項目還包括癌症治療和呼吸科治療，以及3種已常規化治療，包括中風治療、肌肉及骨骼痛症治療和癌症紓緩治療。

醫管局總行政經理(中醫)黃巧雲表示，中西醫協作服務的發展策略在於借鑑內地結合中西醫的經驗，同時培養香港中醫人才，以「循證為本」探索中醫優勢病種，發展先導項目，促進跨專業團隊協作，並建構香港獨特的中西醫協作模式、以推向國際。她冀未來能將該先導項目推展至更多醫院，並適時將其恆常化，惠及更多市民。