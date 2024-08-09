推3日制車長 返3日放2日 城巴︰享全職員工福利

新一代青年人或更傾向選擇靈活的工作。城巴宣布推出「3日制車長」招聘計劃，獲聘者可選擇「返3日放2日」循環制時間表工作，城巴認為，計劃可配合「Z世代」在工作和生活之間取得平衡；又指「3日制車長」同享全職車長福利，以每個上班日工作約10小時計，車長每月平均收入可逾21,000元。

「3日制車長」下，城巴規定「返3日放2日」固定循環制時間表，即每3天工作享有2天休息日，須於中午至夜晚時段內輪班工作。城巴指，3日制車長享有與全職車長同等福利，包括乘車證、人壽及人身意外保險、完善家庭友善政策，包括24周全薪產假及2周全薪侍產假等。