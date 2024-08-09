推3日制車長 返3日放2日 城巴︰享全職員工福利

新一代青年人或更傾向選擇靈活的工作。城巴宣布推出「3日制車長」招聘計劃，獲聘者可選擇「返3日放2日」循環制時間表工作，城巴認為，計劃可配合「Z世代」在工作和生活之間取得平衡；又指「3日制車長」同享全職車長福利，以每個上班日工作約10小時計，車長每月平均收入可逾21,000元。
「3日制車長」下，城巴規定「返3日放2日」固定循環制時間表，即每3天工作享有2天休息日，須於中午至夜晚時段內輪班工作。城巴指，3日制車長享有與全職車長同等福利，包括乘車證、人壽及人身意外保險、完善家庭友善政策，包括24周全薪產假及2周全薪侍產假等。
日返10小時月薪達2.1萬
若以每個上班日工作約10小時計，3日制車長平均收入可達21,000元，另設6,000元新人迎新獎金。城巴指，若無巴士牌但又有意申請人士，只須年滿21歲及持有私家車牌滿1年，公司將協助免費考取專利巴士牌。「3日制車長」招聘計劃目前適用於港島區、機場及東涌巴士路線。
兩年前「半日制車長」計劃
城巴於兩年前推出「半日制車長」計劃，根據城巴資料，半日制車長主要是周一至五下午繁忙時間工作，每天工時不超過6小時，以平均每日上班6小時計，平均收入為1.7萬元。至於全職車長方面，則須輪更及輪休，平均每日工作10小時，平均月薪為2.9萬元。
城巴總經理(人才管理及文化)黃偉業稱，今次推出「3日制車長」招聘計劃，是緊貼時下求職者尋求工作和生活平衡，讓僱員留有充足的時間去追求個人理想及目標。