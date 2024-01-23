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2024-01-23 16:45:00

搵工2024｜招聘廣告平均申請按年升37%　打工仔返工幾耐會轉工？

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搵工2024｜招聘廣告平均申請按年升37%　打工仔返工幾耐會轉工？

2023 年求職市場氣氛轉趨活躍，更多求職者主動出撃，有機構調查發現，整體招聘廣告平均申請人數按年上升37%；另外，旅遊業及前線員工招聘需求跑贏大市。 香港打工仔轉工中位數亦縮短至19個月，按年縮減14%。

招聘需求最高工種IT有份

網上求職招聘平台Jobsdb公布最新年度招聘平台數據，相較於 2022 年招聘市場的強勁表現，2023 年呈放緩趨勢，市場整體招聘廣告數字放緩10%，惟Jobsdb平台上的整體招聘廣告平均申請人數按年上升37%，顯示打工仔重拾積極求職心態，傾向主動出擊。

招聘需求最高的五大工種保持不變，分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」；而旅遊業、飲食業及美容 業等前線行業仍維持強勁人才需求，去年「酒店及餐飲業」及「美容及健康業」的招聘廣告數字，分別按年上升 9%和 8%，加幅成功跑贏五大工種，前線招聘市場表現向好。

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香港打工仔平均年半轉一次工

去年的求職者除積極搵工外，整體轉工頻率亦更加頻繁。數據指，僱員轉工的中位數僅為19個月，按年縮短 14%，即大多打工仔不足兩年就會考慮轉工。18至25 歲的職場初哥轉工頻率保持不變，中位數為14個月。而社會經濟逐步復甦，打工仔對於公司福利和工作模式均提出更高要求。 2023 年招聘廣告的熱門關鍵詞主要包括：混合工作模式（按年+154%）、在家辦公 （按年+48%）及雙糧或花紅（按年+55%）

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外地專才同樣積極尋求在港工作機會。持合資格工作簽證海外申請人數量較疫情前（2018 年）上升37%；香港永久性居民搜索外地工作機會（包括出差、海外派遣等）職位的次數按年增加18%。

Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳表示，2023年整體社會氣氛向好，打工仔對所屬公司有所期盼，希望員工福利和薪酬都有所改善，僱主可定期檢視相關的福利政策，主動採取行動，以進一步吸納和留住人才，保持企業在招聘市場的競爭力。

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