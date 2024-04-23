搶人才｜人才辦5月7日至8日舉辦高峰會　高才通：香港人樂於探索新機遇 (更新)

「高才通」推出逾一年，獲批的抵港人才越漸增多。香港人才服務辦公室(人才辦)將於5月7至8日舉辦「香港．全球人才高峰會」，推廣香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色和優勢，並讓抵港人士獲取就業、創業、住房等更深入的資訊。活動包括「國際人才論壇」、8日「第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會」及「機遇匯人才博覽展」。
Robert Lay居紐西蘭23年 讚港適合自己
來自柬埔寨、現育有2名子女的Robert Lay在紐西蘭居住23年，於去年中透過「高才通」來港。他指，自己一直想重返亞洲，考慮到香港教育制度較有彈性、地理位置、生活節奏明快等後，認為香港更適合自己和家人，故選擇在孩子升讀小一時申請來港。目前為止已在港工作超過半年，整體體驗良好。
Robert Lay來港後亦有面對挑戰。他表示，在紐西蘭銀行業工作17年間，認識不少相熟的業內人士，生意來往暢順；來港後則需再次由零開始，所幸遇見的香港人樂於探索新機遇，有助他建立人際網絡，工作至今已接觸過千人。
他又笑稱，長居紐西蘭令他習慣較大的生活空間，但自從到港後，6周內大減12公斤，現已適應新的居住環境。
劉鎮漢：廣東話體驗班好受歡迎
香港人才服務辦公室總監劉鎮漢指，為支援人才、助他們盡快適應香港生活，人才辦過去與合作夥伴舉辦不少線上及實體的主題研討會和工作坊，內容圍繞創業、教育、住屋等。
劉鎮漢續指，廣東話實習體驗班亦好受歡迎，不少人才大讚工作坊實用，並預計今年會舉辦不少於36場相關活動。人才可透過網站或熱線查詢或獲得線上支援服務。
為協助抵港人才獲取在港就業、住房、金融、創業等相關資訊，以及各行業和專業技能的最新要求，人才辦將於下月7及8日在香港會議展覽中心舉辦「香港．全球人才高峰會」。
劉鎮漢介紹，高峰會包括7日的「國際人才論壇」、及8日「第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，兩者共邀請20多位來自世界各地政商學界的「超級重量嘉賓」，分享國際就業市場及人才流動的趨勢，探討大灣區內人才交流和合作的機遇。屆時安排網上同時直播兩個論壇，有興趣的人士只需網上登記，就可於世界任何一個地方觀看論壇。