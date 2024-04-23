搶人才｜人才辦5月7日至8日舉辦高峰會　高才通：香港人樂於探索新機遇 (更新)

來自柬埔寨的Robert Lay(中)指，考慮到香港教育制度、地理位置、生活節奏等後，認為香港更適合自己和家人。(陳詠琳攝)

「高才通」推出逾一年，獲批的抵港人才越漸增多。香港人才服務辦公室(人才辦)將於5月7至8日舉辦「香港．全球人才高峰會」，推廣香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色和優勢，並讓抵港人士獲取就業、創業、住房等更深入的資訊。活動包括「國際人才論壇」、8日「第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會」及「機遇匯人才博覽展」。

人才辦總監劉鎮漢(右三)指，人才辦過去與合作夥伴舉辦不少線上及實體的主題研討會和工作坊。(陳詠琳攝)

來自柬埔寨、現育有2名子女的Robert Lay在紐西蘭居住23年，於去年中透過「高才通」來港。他指，自己一直想重返亞洲，考慮到香港教育制度較有彈性、地理位置、生活節奏明快等後，認為香港更適合自己和家人，故選擇在孩子升讀小一時申請來港。目前為止已在港工作超過半年，整體體驗良好。

Robert Lay來港後亦有面對挑戰。他表示，在紐西蘭銀行業工作17年間，認識不少相熟的業內人士，生意來往暢順；來港後則需再次由零開始，所幸遇見的香港人樂於探索新機遇，有助他建立人際網絡，工作至今已接觸過千人。

他又笑稱，長居紐西蘭令他習慣較大的生活空間，但自從到港後，6周內大減12公斤，現已適應新的居住環境。

劉鎮漢：廣東話體驗班好受歡迎

香港人才服務辦公室總監劉鎮漢指，為支援人才、助他們盡快適應香港生活，人才辦過去與合作夥伴舉辦不少線上及實體的主題研討會和工作坊，內容圍繞創業、教育、住屋等。