搶人才｜曾編輯基因嬰惹爭議判囚　賀建奎申「高才通」來港獲批

本港掀起「人才荒」，政府計劃積極在內地及海外「搶人才」。曾掀起基因編輯嬰兒爭議，讓一名孕婦誕下一對「天生」抵抗愛滋病雙胞胎女嬰、在內地非法行醫判監3年的科學家賀建奎，證實透過「高才通」計劃申請來港。他向傳媒表示，應該可以下月來港。對於在內地有刑事紀錄有否影響「高才通」申請，他說不想談細節，只表示「香港是一個開放、包容的城市，我看好香港的前景」。

稱暫無大學科企 聘用 擬研遺傳病基因治療

聲稱身處北京的賀建奎回覆傳媒查詢時指，正聯繫大學和科研機構合作，現時沒有大學和科研機構聘請他，正待聯繫了工作單位後，才會來港，他沒回應經「高才通」哪類申請來港，只稱來港後計劃從事罕見遺傳病基因治療的科學研究。

狄志遠：不應「盲搶人」 湯家驊：「高才通」不大考慮刑事紀錄

立法會議員狄志遠向傳媒表示，「高才通」應旨在吸納人才，但不應「盲搶人」，如果有個案申請人在其他地方有刑事紀錄，港府應審慎處理，擔心若事主來港後繼續從事修改人類基因的研究會惹來爭議；身兼資深大律師的行會成員湯家驊就指，曾有刑事紀綠的人若申請來港移民，一般都不會獲批，惟「高才通」非移民計劃，刑事紀錄不是很大的考慮因素。

政府回覆傳媒查詢時就指，不評論個別個案，強調入境處會按照相關法律和政策處理每宗申請，重申任何人如明知而故意申報失實或填報明知其為虛假的資料，即屬犯罪，而任何獲發的相關簽證或逗留許可即告無效。

翻查資料，賀建奎任職深圳南方科技大學副教授時，2018年11月在香港宣布研究團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓一對天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰「露露」與「娜娜」在中國誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，隨即在學術界和社會引發醫學倫理爭議。其後他被內地宣稱「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款300萬元人民幣。