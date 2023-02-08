搶人才｜「高才通」接近7500申請批5800宗　孫玉菡：無備存行業分類統計

政府致力「搶人才」及「搶企業」，「高端人才通行證計劃」(高才通)自去年底左右推出以來，勞福局截至上月27日，接獲7,417宗申請，當中近5,800宗獲批，286宗被拒，而申請前一年全年收入達250萬港元或以上的人士有1,172人。局長孫玉菡表示，由於申請人申報職業種類繁多，無備存相關行業或職業的分類統計。

孫玉菡指，由於申請人申報的職業種類繁多，沒有備存相關行業或職業的分類統計。(資料圖片/蘇文傑攝)

逾千人年薪250萬以上 7 宗被拒

據勞福局局長孫玉菡書面答覆議員黃俊碩提問時指，「高才通」計劃截至1月27日，當局收到7,417宗申請，其中5,799宗已獲批，286宗被拒。其中屬A類，即申請前一年全年收入達250萬港元或以上的人士，有1,172人，暫時獲批470宗，7宗被拒絕；而在A類獲批的470宗，年薪300萬至不足500萬的人士佔A類別人數最多，有212人；年薪250萬至不足300萬、500萬至不足1,000萬，或1,000萬或以上的人士，分別有89人、84人及85人。

在局方收到7,417宗申請中，屬B類，即獲指定綜合名單中，屬全球百強大學畢業生、至少有3年工作經驗類別的人士最多，有3485宗申請，2983宗獲批，另有134宗相關申請被拒；而屬C類、即在申請前五年內獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於3年的人士，有2,760宗申請，2,346宗獲批，另有145宗申請被拒。

獲批中以 18 至30歲佔 最多 有逾 3200 人

在年齡統計方面，共5,799宗獲批申請中，以18至30歲人士佔最多，有3,224人；其次為31至40歲人士，有1,773人，41歲至61或以上人士，有802人。

孫玉菡表示，入境處一般在4周內完成審批相關申請，部分簡單個案可即日獲批，而由於申請人自行申報從事職業，所涉及的種類繁多，入境處沒有備存相關行業或職業的分類統計，在學歷方面，A類申請人毋須提交學歷資料；B類及C類申請人須證明持有全球百強大學的學士學位，毋須另行申報其他持有的學歷。