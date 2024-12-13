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2024-12-13 17:45:00

搶人才｜17.5萬人才攜家屬來港 陳國基稱措施成效顯著

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搶人才｜17.5萬人才攜家屬來港 陳國基稱措施成效顯著。（網上圖片）

搶人才｜17.5萬人才攜家屬來港 陳國基稱措施成效顯著。（網上圖片）

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署理行政長官陳國基表示，面對世界各地的人才爭奪戰，特區政府除了繼續加強本地培訓，亦銳意招攬世界的人才。當局在2022年底推出一系列措施招攬人才，成效顯著，截至今年11月底，各項人才入境計劃共收到近42萬宗申請，批出超過26萬宗，已有17.5萬名人才，攜同家屬來港。

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陳國基指政府會繼續貫徹人才推動科技

陳國基在香港國際人才高峰論壇以視像致辭，表示二十屆三中全會決定指出，香港必須要建設國際高端人才集聚高地，人才、教育和科技是發展新質生產力，強化高質量發展的戰略性支撐，特區政府會繼續貫徹以人才推動科技，以科技引領產業，以產業匯聚人才的方針，多管齊下壯大創科人才庫。

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陳國基提到，今年施政報告宣布成立由他擔任主席的教育、科技和人才委員會，從頂層統籌相關各政策局，推進教育、科技、人才匯合一體化發展，為鞏固十四五規劃之下八大中心的角色定位，提供堅實的人才基礎。當局亦陸續落實施政報告中的各項輸入人才機制新措施，包括增設新機制，主動接觸和邀請頂尖人才來港發展，為香港建立優質人才庫，把握未來的發展機遇。

原文刊登於 香港電台