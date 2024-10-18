施政報告2024｜新增渠道吸引35歲或以下技術工種專才來港　孫玉菡指「搵啲後生仔奉獻青春」

政府正積極「搶人才」，施政報告宣布多項相關措施，包括優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗，而人力極短缺的指定技術工種專才來港。勞工及福利局局長孫玉菡強調是吸引35歲或以下的年輕人來港，「搵啲後生仔奉獻青春」，在港發揮其專業技能。

孫玉菡指「搵啲後生仔奉獻青春」

相關政策局今日召開記者會講述施政報告措施詳情。面對香港勞動力短缺，將新增渠道吸引年輕，而人力極短缺的指定技術工種專才來港。孫玉菡指「講明要後生，搵啲後生仔奉獻青春」，在港努力。他強調是本著本地人優先就業的目標，但確實面對有人力嚴重短缺時需作補充。政府估計目前欠缺6萬名技術工種專才，不過配額初步計劃在3年內吸引1萬人，希望作嘗試，同時平衡本地市民就業需求。孫玉菡指當局未訂簽證期限，參考過往技術工種專才簽證期一般是2年。