施政報告2024｜新增渠道吸引35歲或以下技術工種專才來港　孫玉菡指「搵啲後生仔奉獻青春」

政府正積極「搶人才」，施政報告宣布多項相關措施，包括優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗，而人力極短缺的指定技術工種專才來港。勞工及福利局局長孫玉菡強調是吸引35歲或以下的年輕人來港，「搵啲後生仔奉獻青春」，在港發揮其專業技能。
孫玉菡指「搵啲後生仔奉獻青春」
相關政策局今日召開記者會講述施政報告措施詳情。面對香港勞動力短缺，將新增渠道吸引年輕，而人力極短缺的指定技術工種專才來港。孫玉菡指「講明要後生，搵啲後生仔奉獻青春」，在港努力。他強調是本著本地人優先就業的目標，但確實面對有人力嚴重短缺時需作補充。政府估計目前欠缺6萬名技術工種專才，不過配額初步計劃在3年內吸引1萬人，希望作嘗試，同時平衡本地市民就業需求。孫玉菡指當局未訂簽證期限，參考過往技術工種專才簽證期一般是2年。
另外，政府會在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，政務司司長陳國基指「頂尖就係頂尖，冇一個定義」，每個政策局其後會檢視相關行業「有甚麼好叻嘅人，例如好叻嘅藝術家，好叻嘅生意人，係人才中嘅人才」。他表示「以往等人申請，未必100%對接香港的需要及未來發展」，現時主動邀請人士來港，就一定是對香港最有利的人才。當局暫時未決定頂尖人才的簽證期限，強調會較長。
政府會將「高端人才通行證」計劃的首個簽證期限由2年延長至3年。陳國基指留意到很多A類申請者不止達到年薪至少250萬元的要求，很多年薪超過300萬元。而很多高才通人士來港創業，為香港創造更多職位。不過考慮到需要長時間計劃創業，他們或關注原本2年的簽證期「開得公司嚟，擔心趕唔趕得切」，所以延長簽證期限，希望讓申請人更有信心。
有大學揭發非本地生利用假學歷申請入學，陳國基指警方將深入調查個案，包括會審視所有經中介協助報讀入學的個案。他提醒此是嚴重罪行，學生一經定罪會面臨被判監、被取消頒發的學位，甚至將來想來港旅遊也有困難。