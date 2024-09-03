【17:45更新】天文台指，摩羯在今晚(3日)至明早(4日)仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。
隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。
天文台發出一號信號
【17:40更新】天文台發出一號戒備信號。
【16:25更新】天文台指，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強。現時，摩羯已增強成強烈熱帶風暴，在下午4時，集結在東沙之東南約330公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。
隨著摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。 受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。
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改掛三號信號機會較高
【09:36更新】天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋摩羯今日(3日)日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號。
隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。
今日市區最高約34度 新界再高一兩度
【07:20更新】天文台表示，熱帶氣旋摩羯已進入本港800公里範圍內，但今早仍與本港保持相當距離，尚未構成直接影響，會考慮在下午至晚上發出一號戒備信號。按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。天文台指，在上午6時，熱帶氣旋摩羯集結在東沙之東南約470公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過南海北部。
酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼籲市民充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。本港地區今日天氣預測大致天晴，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹微風。
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天文台展望明日仍然酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴。隨後兩三日天氣逐步轉壞，風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台指，受高空反氣旋影響，今明兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。