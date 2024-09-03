【17:45更新】天文台指，摩羯在今晚(3日)至明早(4日)仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶。一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。

隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區的風力會有所增強，天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台發出一號信號

【17:40更新】天文台發出一號戒備信號。

【16:25更新】天文台指，過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強。現時，摩羯已增強成強烈熱帶風暴，在下午4時，集結在東沙之東南約330公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。

隨著摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。 受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。