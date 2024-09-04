摩羯颱風｜天文台改掛三號風球　明日下午至晚上或改發更高熱帶氣旋警告信號 (不斷更新)

【22:14更新】

天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至明日正午十二時。

天文台又指，若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

【18:46更新】天文台在下午6時40分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 天文台呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

極端天氣致災害常態化 港人防災求生意識待提升

視乎動向評估是否需改發更高風球

過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，3號強風信號會至少維持至明日正午12時。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。海面會有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

▼極端天氣致災害常態化 港人防災求生意識待提升▼