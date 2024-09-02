【09:30更新】天文台發出特別天氣提示，指在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日(3日)進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。

至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，天文台指需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。