【09:30更新】天文台發出特別天氣提示，指在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日(3日)進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。
至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，天文台指需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。
酷熱天氣警告生效 市區最高約33度 新界再高一兩度
【08:48更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，呼籲市民充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台表示，受高空反氣旋影響，華南沿岸普遍晴朗。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹微風。
天文台展望未來一兩日仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。天文台指，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。預料熱帶氣旋摩羯會在今明兩日移向呂宋北部一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。受其影響，本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。