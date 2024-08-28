超強颱風珊珊逼近日本鹿兒島，不少到日本旅遊的香港人都擔憂行程及打風航班安排。不過打風時飛機亦不一定不能飛，香港天文台早前拍片解釋「八號風球都可以起飛？」原來飛機能否順利升降，取決於4大因素，包括風向、風速、風切變及積雨雲等，與天文台懸掛幾號颱風，不一定有直接關連，即睇天文台的介紹吧！

打風飛機能否起飛因素 1 ｜跑道的風向及風速 飛機能否起飛取決於「跑道的風向及風速」。飛機起飛時，主要借助逆風提升浮升力，香港國際機場跑道呈東北偏東至西南偏西的走向，所以當風向與跑道角度平行，便有利飛機起飛。但如果吹東南或者西北風，風向有機會與跑道垂直，形成側風。側風會影響飛機平衡，有機會令飛機偏離跑道中線，同時亦有可能令其中一邊機翼太接近地面，增加事故風險。 地震應對方法 點自製避難包？日本、台灣旅行注意!

打風飛機能否起飛因素 4 ｜積雨雲等雷達數據 打風通常夾雜行雷閃電及暴雨等，機師鄭楚衡在天文台的另一條短片中指出，即使香港機場附近沒有雨，沒有側風和風切變，但有時候航班都會有可能因為沿途天氣、目的地狀況及空中管制所影響。機師在起飛前都會參考雷達數據，例如飛機會受「積雨雲」影響，飛機穿過積雨雲時，可能會遇上冰雹、行雷閃電和氣流，因此為安全起見，機師會盡量等待雨雲過後才起飛，因此打風期間，遇上暴雨，亦會容易影響航班調配安排。 日本天氣｜超強颱風珊珊逼近鹿兒島 九州多地狂風暴雨 氣象廳籲防範數十年一遇大規模災害