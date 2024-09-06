摩羯｜至少9人受傷　逾百宗塌樹、1宗水浸及1宗山泥傾瀉 (更新)

摩羯颱風，風暴期間３人受傷往急症室求診，收41宗塌樹報告。(電視截圖)

【13:06更新】醫管局表示，截至中午12時30分，9名市民(五男四女)在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

政府共收到119宗塌樹報告和1宗山泥傾瀉報告。渠務署暫時確認1宗水浸報告，位置是粉嶺新運路，署方已即時派遣緊急應變隊伍跟進個案，水浸個案大約於1小時內完成處理及清除。

民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有274人入住。

【09:15更新】超強颱風摩羯吹襲華南沿岸，現時八號東北烈風或暴風信號生效。醫管局表示，截至早上8時，有2男1女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。政府共收到48宗塌樹報告。民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有263人入住。