摩羯｜至少9人受傷　逾百宗塌樹、1宗水浸及1宗山泥傾瀉 (更新)

【13:06更新】醫管局表示，截至中午12時30分，9名市民(五男四女)在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
政府共收到119宗塌樹報告和1宗山泥傾瀉報告。渠務署暫時確認1宗水浸報告，位置是粉嶺新運路，署方已即時派遣緊急應變隊伍跟進個案，水浸個案大約於1小時內完成處理及清除。
民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有274人入住。
【09:15更新】超強颱風摩羯吹襲華南沿岸，現時八號東北烈風或暴風信號生效。醫管局表示，截至早上8時，有2男1女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。政府共收到48宗塌樹報告。民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有263人入住。
渠務署截至今日早上7時，共確認1宗水浸報告，位於粉嶺新運路。署方已即時派遣緊急應變隊伍跟進個案，水浸個案大約於1小時內完成處理及清除。
【08:43更新】八號東北烈風或暴風信號生效，期間天文台兩度發出黃色暴雨警告。醫管局表示，截至早上6時，有2男1女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。 消防處、政府1823電話中心及康文署共收到41宗塌樹報告，暫時沒有接獲山泥傾瀉或水浸報告。民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有260人入住。