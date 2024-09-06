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2024-09-06 07:25:00

摩羯颱風｜港鐵維持有限度服務　巴士渡輪航班服務安排一文睇清(持續更新)

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摩羯颱風8號風球下，港鐵巴士渡輪航班服務安排一文睇清。(資料圖片)

摩羯颱風8號風球下，港鐵巴士渡輪航班服務安排一文睇清。(資料圖片)

八號東北烈風或暴風信號現正生效，至少維持至今日正午12時。港鐵維持有限度服務，各線1012分鐘一班，港鐵巴士服務暫停；高鐵香港段維持正常服務。九巴、龍運及城巴除數條口岸及機場路線外，其他日間路線仍暫停服務。

摩羯颱風金鐘站及機場情況。（鍾式明攝） 摩羯颱風金鐘站及機場情況。（鍾式明攝） 摩羯颱風金鐘站及機場情況。（鍾式明攝） 摩羯颱風金鐘站及機場情況。（鍾式明攝） 摩羯颱風打風情況。（吳康琦攝） 摩羯颱風打風情況。（吳康琦攝） 摩羯颱風打風情況。（吳康琦攝） 摩羯颱風打風情況。（吳康琦攝） 摩羯颱風打風情況。（林俊源攝） 摩羯颱風打風情況。（林俊源攝） 摩羯颱風打風情況。（林俊源攝） 摩羯颱風打風情況。（林俊源攝） 摩羯颱風打風情況。（林俊源攝）

鐵路

港鐵維持有限度服務

港鐵公布，列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務，港鐵巴士暫停服務。另外，機場快綫市區預辦登機服務截止時間會由航班起飛前的90分鐘改爲航班起飛前的120分鐘，直至另行通知。電車公司表示全線服務續暫停。

港鐵服務安排如下：

荃灣綫 ：10 分鐘一班
觀塘綫 ：10 分鐘一班
港島綫 ：10 分鐘一班
南港島綫 ：10 分鐘一班

將軍澳綫：北角站 - 寶琳站 10 分鐘一班；調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班

東涌綫 10 分鐘一班
迪士尼綫 15 分鐘一班
機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫：金鐘站 - 羅湖站 : 10 分鐘一班；金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班

屯馬綫 10-12 分鐘一班

輕鐵 15-19 分鐘一班 (路線614615服務暫停)

港鐵巴士 服務暫停

高速鐵路(香港段) 維持正常服務

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2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖）

巴士

九巴路線除B1B9，龍運路線S1S64S64CS64PS64X由頭班車起維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。

城巴昨日預告，除個別連接機場、深圳灣口岸及香園圍口岸路線維持有限度服務外，其餘日間路線暫停服務，直至另行公告。

新大嶼山巴士：除路線N38B4B6維持有限度服務，其餘所有路線暫停服務。

愉景灣巴士：除路線DB02R，其餘所有路線暫停服務。

珀麗灣客運：路線NR330NR334暫停服務；路綫NR332維持每30分鐘班次(加停青衣站)

12種可常放雪櫃的蔬菜 - 菇類 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 椰菜 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 蘿蔔 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 大白菜 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 木耳 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 冬瓜 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 四季豆 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 西蘭花 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 粟米筍 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 甜椒 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 洋蔥 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 青瓜 打風儲糧｜椰菜、洋蔥、西蘭花等12種可常放雪櫃的蔬菜

航空

香港快運宣布，今日共有16班航班取消。大灣區航空宣布，今共有6班航班受影響，其中4班航班取消、2班航班延期出發。

香港快運宣布，今日取消16班航班，航班編號包括UO850UO851UO736UO737UO250UO251UO522UO523UO130UO131UO552UO553UO112UO113UO652UO653，涉及目的地包括大阪、清邁、三亞及高雄等。由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動，建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，亦鼓勵航班未受影響的旅客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。

大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中航班編號HB320HB321HB344HB345將會取消；另外2班航班則改到後日(7)出發，包括HB231HB232。受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免，又提醒乘客出發前往機場前，先查閱航班最新情況。

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摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知 摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知 摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知 摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知 摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知 摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知

船運

噴射飛航：珠海-香港/九龍航班全日暫停

噴射飛航表示，按照珠海高速客輪有限公司所示，預測颱風摩羯將短期內為航道海域帶來不穩定天氣影響，今日往返珠海及香港之航班服務將會暫停，
 

新渡輪：離島航線暫停服務

新渡輪離島航線暫停服務直至另行通知。為安全著想，渡輪服務尚未恢復前，乘客請避免在碼頭外等候。

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