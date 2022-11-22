播錯國歌｜亞洲欖球總會會長親來港致歉　陳國基強調事件絕不能接受

Qais Abdulla Al Dhalai(左)專程來港向特區政府和市民致歉，他今日向陳國基(右)親身解釋播錯國歌事件。(政府新聞處)

亞洲七人欖球系列賽早前發生播錯國歌事件，在港隊比賽時錯誤播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。本港政務司長陳國基今日(22日)接見專程從杜拜飛抵的亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai，引述對方重申事件涉及當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤，當中完全沒有任何政治或不良動機。

陳國基：主辦機構有責確保隊伍國歌受尊重

港隊本月13日在南韓仁川出戰亞洲七人欖球系列賽第二站賽事時，亞洲橄欖球總會在國歌播放環節未有播出中國國歌《義勇軍進行曲》，反而錯誤播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。

陳國基今日聽取Qais Abdulla Al Dhalai親身解釋事件，對方表示完全同意國歌乃國家的象徵和標誌、在任何場合均須予以尊重，故專程親身來港向特區政府和市民致歉，並承諾不會再次發生同類錯誤。

陳國基在會面上重申，港府向亞洲橄欖球總會就今次事件表達強烈不滿和抗議，總會作為賽事的主辦機構，有責任確保各參賽隊伍的國歌受到應有尊重。他強調，是次播放與2019年「黑暴」和「港獨」肆虐有密切關係的歌曲一事，絕不能接受。

亞洲橄欖球總會設國歌中央檔案庫

亞洲橄欖球總會已就今次事件負責，承諾會就賽事與各參賽隊伍確認其國歌，並設立中央檔案庫，規定賽事的當地主辦機構必須使用中央檔案庫內的國歌版本。陳國基敦促總會切實執行一切所需糾正措施，同時嚴正提醒香港七人欖球隊參加往後的賽事時，絕不能再出現任何錯誤，包括月底在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事。

另外，港府已跟港協暨奧委會和殘疾人奧委會聯絡，今日已向各體育總會和獲港府資助的其他體育機構發指引，防止同類錯誤再次發生。