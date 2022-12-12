播錯國歌｜稱Google拒絕政府要求將正確國歌置頂　鄧炳強：將用一切方法更正

保安局長鄧炳強今日(12日)出席撲滅罪行委員會會議後見傳媒，交代本港今年頭10個月的整體罪案數字，以及回應傳媒的提問。被問到早前播錯國歌事件，鄧炳強表示，當局早前曾要求Google把正確的搜尋結果置頂，對方以無法控制演算法為由拒絕要求，他形容是匪夷所思，傷害香港市民感情，認為香港人是不會接受。

批 Google雙重標準 傷害香港市民感情

鄧炳強指，現階段無證據顯示有香港運動員或職員牽涉其中，強調香港國歌亦即是中國國歌只有一首，就是《義勇軍進行曲》，但Google推說無法控制演算法為由拒絕。他認為，眾所周知，只要付錢給Google賣廣告，就可以將想要放的訊息放在高的位置，然而Google卻拒絕要求，認為匪夷所思，香港人是不會接受。他又指，歐盟法院裁定Google要刪除不正確的搜尋結果，Google卻願意配合，批評是雙重標準，強調政府會用一切方法更正情況。

對於早前香港有人舉起白紙，聲援內地反防疫措施。鄧炳強指，在他早前警告後有關情況已經減退，認為是整體市民打擊危害國安情況的成功例子。他稱兩周前發現本港有人在社交平台，宣揚反華活動，包括曾參與2019年反修例事件，以及現已經離港的人士，雖然目前未就事件作拘捕，但警方必然會就違法行為搜證。他強調自己作為保安局長，有責任要求大學，避免成為危害國安基地，並勸籲市民尤其年輕人，不要受人煽動。

至於本港今年首10月整體罪案有56,852宗，較上年同期多3,500多宗，升幅6.6%。宗數升幅最多的是詐騙案，共錄得22,309宗，按年多42.7%，暴力罪案有7290宗，按年減少690宗；兇殺案就有25宗，按年多5宗；勒索及失車案亦有上升等。鄧炳強指，整體罪案上升主要是詐騙案錄得較大升幅，其中騙案佔所有罪案宗數四成，約七成都與網上騙案有關，主要包括網上商業騙案、假援交、網上情緣及求職騙案等。