擬修例強制的士裝車Cam 電子支付2026年完成 業界冀政府資助安裝營運

的士司機與乘客爭拗時有發生，雙方各執一詞釀「羅生門」。政府計劃修例，規定的士車廂須安裝攝錄設備和相關裝置，同時規定必須提供至少兩種電子支付方式。當局相信攝錄系統有助阻嚇及打擊的士司機不當行為，並保障司機和乘客權益。的士業界則普遍支持修例，但認為政府應資助攝錄機安裝及營運費，亦有人擔心電子支付成強制要求後，服務供應商的手續費優惠會消失，變相增加司機長期負擔。

運輸及物流局向立法會提交的文件，建議所有的士必須安裝車廂攝錄機、俗稱「車cam」的行車記錄儀及全球衛星導航系統(GPS)。運輸署則會聘用服務承辦商架設和維護中央平台，平台須兼容獲審批攝錄裝置所上傳的影音記錄和數據。局方亦建議，攝錄系統所收集到的記錄，須加密並儲存在車內的儲存裝置中不少於30天，但毋須上傳中央平台；只有在特定情況下，獲授權人員才可擷取或查看攝錄機的影音記錄。

此外，運輸及物流局計劃推動的士電子支付的普及化，建議所有司機應提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼和非二維碼的支付方式。局方將在未來數月擬定法例修訂，以期於2025年第二季向立法會提交相關建議，爭取2026年內完成。

