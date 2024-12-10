擬修例強制的士裝車Cam 電子支付2026年完成 業界冀政府資助安裝營運

的士司機與乘客爭拗時有發生，雙方各執一詞釀「羅生門」。政府計劃修例，規定的士車廂須安裝攝錄設備和相關裝置，同時規定必須提供至少兩種電子支付方式。當局相信攝錄系統有助阻嚇及打擊的士司機不當行為，並保障司機和乘客權益。的士業界則普遍支持修例，但認為政府應資助攝錄機安裝及營運費，亦有人擔心電子支付成強制要求後，服務供應商的手續費優惠會消失，變相增加司機長期負擔。
運輸及物流局向立法會提交的文件，建議所有的士必須安裝車廂攝錄機、俗稱「車cam」的行車記錄儀及全球衛星導航系統(GPS)。運輸署則會聘用服務承辦商架設和維護中央平台，平台須兼容獲審批攝錄裝置所上傳的影音記錄和數據。局方亦建議，攝錄系統所收集到的記錄，須加密並儲存在車內的儲存裝置中不少於30天，但毋須上傳中央平台；只有在特定情況下，獲授權人員才可擷取或查看攝錄機的影音記錄。
此外，運輸及物流局計劃推動的士電子支付的普及化，建議所有司機應提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼和非二維碼的支付方式。局方將在未來數月擬定法例修訂，以期於2025年第二季向立法會提交相關建議，爭取2026年內完成。
私隱公署：適時提供專業意見
個人資料私隱專員表示，公署了解政府擬修例的士必須安裝攝錄系統，以提升的士行業服務質素。公署會因應政府之後的諮詢，再適時提供專業意見，但樂見政府會有私隱影響評估，相信當局在修例時，會一併考慮私隱問題。
的士商會指司機難負擔維護費
香港的士商會主席黃保強向本報表示，商會在兩、三年前已與八達通、支付寶合作，為會員開通電子支付，已有過千位司機安裝最少一款電子支付工具；現時「每日都會有會員上嚟商會到整電子支付」，司機對增添電子支付系統非常踴躍。然而，黃保強提到，部分年邁會員「依家仲用緊2G手機」，因此當法例強制要求的士提供電子支付服務，商會會盡量協助其適應。
另外，黃保強認為，攝錄系統的3,500元安裝費用和每月150元維護費，令司機難以負擔。他續指，車廂攝錄器有助避免2019年發生的「安心事件」重演，有司機洩露車廂攝錄機，致客人私隱受損害；但相關資料僅警方或其他法定執法機構以及運輸署等授權人士查閱。故他認為安裝及維護費應由政府負責，「你要推一樣嘢，都要提供誘因」。
黃卓邦：措施不能一刀切
香港的士業議會主席黃卓邦接受本報訪問則表示，對當局強制的士安裝車廂攝錄系統感高興。他提到，澳門的士在安裝攝錄系統後，投訴數字減少約九成，相信車廂攝錄系統有助提升的士服務水平。黃卓邦又指，現時有一部分司機已安裝車廂攝錄機，「硬件上已準備好，就差運輸署個雲端平台」。他認為司機安裝設備和學習使用雲端平台需時，因此措施不能「一刀切」實施，以免出現「易通行」初推出時，司機不太熟習導致甩轆的情況，倡當局及早為雲端平台「先行先試」，並資助司機安裝系統。
至於電子支付，黃卓邦承認業界對此看法不一，除部分年紀大的司機不熟悉電子科技外，業界最擔心服務供應商收取的手續費。他指，近年電子支付服務供應商為搶佔市場，向業界推出「零手續費」優惠，但他擔心電子支付成強制要求後，優惠會消失、手續費亦慢慢調高，「呢個(電子支付)方面，對我哋嚟講實在太多未知數」。黃卓邦認為，相關方面須由運輸署與服務營辦商洽談處理。