擺脫跨代貧窮｜馬會撥捐1000萬港元支持「共創明Teen計劃」

港府近日牽頭制訂並推行「共創明『Teen』計劃」，支援來自基層家庭，尤其是居住在「劏房」家庭的中一至中三學生。香港賽馬會今天（5日）宣佈透過其慈善信託基金審批撥款1,000萬港元支持計劃。馬會行政總裁應家柏表示，青年人是社會未來的棟樑，他們的發展不應受家庭背景所限， 最重要是給予他們學習的機會，又指馬會很樂意支持這項計劃，這亦與馬會推動青年發展的目標一致。

「共創明『Teen』計劃」包含三大元素，分別是「師友配對」、「個人發展規劃」及「財政 支援」。除了撥款外，馬會作爲其中一間支持計劃的機構，亦會邀請參與計劃的學生參觀大 館 — 古蹟及藝術館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，並與管理層交 流分享，了解馬會的發展。另外，馬會亦已推薦員工及賽馬會學人成爲友師，與配對的學員 分享自己的人生經驗，期望透過上述的支援，能夠擴闊學生視野，讓他們發掘不同範疇的事 物。

「共創明『Teen』計劃」由政務司司長陳國基領導。他對馬會就計劃的支持表示歡迎，並指 這正正體現政、商、民三方同心協力，推動來自弱勢社群家庭的初中學生開闊眼界，加強自 信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。他期待與社會各界全力落實計劃， 在不同範疇向這群學生提供支援。

兒童及青年發展是馬會慈善策略範疇之一，多年來支持不同的項目，亦主導策劃多個大型計 劃，培育下一代。其中有協助青年人探索多元出路的「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」、為首次 求職的香港中學文憑考試及大專畢業生提供人才配對及新興事業發展的「賽馬會專業創未來 計劃」，以及培育香港高小學生運算思維能力的「賽馬會運算思維教育」計劃等。一如其他馬會捐助的慈善項目，馬會對以上項目的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅 款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋社會。