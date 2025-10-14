政府冒牌水｜郭黃穎琦接替陳嘉信出任政府物流署長

現任運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘將於本月27日出任創新科技及工業局常任秘書長，接替已於上月26日展開退休前休假的麥德偉。

楊何蓓茵感謝退休高級官員貢獻

對於蔡傑銘、丘卓恒及郭黃穎琦的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵說，涉及今次調動的人員都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。楊何蓓茵又感謝兩名退休的高級官員在過去30多年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，對政府作出貢獻。

楊何蓓茵說，麥德偉在出任創新科技及工業局常任秘書長期間，在推動香港發展成為國際創科中心方面擔當關鍵角色；他又曾兩度出任香港駐海外經濟貿易辦事處，促進香港的經貿利益，以及支援海外企業在香港拓展業務。