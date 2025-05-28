政府力谷銀髮經濟 五大範疇30項措施 食肆設優惠 招聘會加倍

隨著香港高齡人口增長，「銀髮族」已形成一個重要的消費群。政府促進銀髮經濟工作組公布30項落實推行措施，包括將有過百間食肆提供長者優惠、推動商界於展覽加入更多銀髮元素如免費入場、舉行更多中高齡人士招聘會，以及加強長者金融防騙教育、為樂齡產品設立「銀色Q嘜」等，共涵蓋五大範疇。當局指，長者是不容忽視的龐大消費群體，措施目標是拉動銀髮族消費，帶動經濟發展，以及吸引他們重投勞動市場，但由於項目主要與其他機構或團體執行，政府難以訂下關鍵績效指標(KPI)。 促進銀髮經濟五大範疇

★促進銀色消費

★發展銀色產業

★推廣銀色品質保證

★推廣銀色財務及保障安排

★釋放銀色生產動力

本港是全球人均壽命最長的城市之一，政府統計處預計18年後，即2043年長者會佔人口逾三分之一，當局形容銀髮市場具有消費潛力。去年成立的促進銀髮經濟工作組，公布30項落實推行措施，涵蓋促進銀色消費、發展銀色產業推廣、銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排，以及釋放銀色生產動力5個範疇。 過百間食肆推老友記優惠 為促進長者消費，今年第三季起會有過百間食肆參與「老友記・食好啲」計劃，提供迎合長者喜好的飲食體驗及優惠，如長者專屬時段優惠、免費餐飲推廣等，以及在餐牌標示容易咀嚼或較健康的菜式等，又鼓勵業界製作易咀嚼或輕盈分量食品，在超級市場等方便長者的零售點出售。政府並會推動商界在展覽加重銀髮經濟元素，如讓長者免費入場、增設專門入場通道和優惠等，以及利用貿發局電商平台供應銀髮產品等。

舉辦約六十場中高齡招聘會 釋放勞動力方面，僱員再培訓局今年第二季會特別為年滿50歲人士，推出飲食業和兒童住宿照顧行業就業掛鈎新課程，勞工處明年首季會檢討「中高齡就業計劃」，包括探討進一步鼓勵滿60歲人士就業措施，今年亦會舉辦更多適合中高齡人士的招聘會，場數達約60場，是去年的兩倍。 促進銀髮經濟工作組組長、政務司副司長卓永興表示，長者是不容忽視的龐大消費群體，他們的身體狀況和生活習慣等與一般人不同，在飲食、衛生和健康護理等範疇具有消費潛力，對銀髮經濟相關產品和服務創造大量的需求。他指出，各項措施旨在拉動銀髮族消費、吸引長者投入勞動市場加強社會生產力等，共建銀髮友善社會，同時可為本港經濟注入活力、帶動經濟發展，相信在政府及各界共同努力下可壯大銀髮經濟。 勞工及福利局副局長何啟明說，中高齡人士的就業特徵是較希望短時間工作或「炒散」，因此再培訓局新專門課程的兩個行業，分別為短時間、多崗位的工作，以及必須由本地人出任的工種，期望透過精細分類方便中高齡人士重投職場「煥發第二春」。

設「銀色Q嘜」認證 此外，政府會與社聯合作舉辦「銀髮高峰會」、加強保障年長消費者權益、致力發展樂齡科技生態圈等，另會推廣「銀色品質保證」，如制定全港首個《照護食標準指引》、香港工業總會研究明年為樂齡產品設立「銀色Q嘜」認證、由發展局將推出改善長者友善樓宇設計自願認證計劃等。卓永興表示，這30項措施由政府訂立大方向，然後分別由逾20間機構或團體執行，因此很難制定關鍵績效指標或經濟效益「硬指標」，明年或就措施進行消費調查，甚至在資源許可下進行統計。 立法會議員陳祖恒相信，各項措施可提升銀髮一族生活質素，亦有助促進與中老年人士相關經濟活動，釋放龐大的銀色潛在生產動力，並進一步建議在中高齡培訓或再培訓課程加入更多創科內容元素，協助他們在職場上與時並進、不斷提升競爭力。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺認為，政府應從長者需求出發，因應不斷演變的退休需求制定具前瞻性的發展藍圖，另建議可建立「銀齡智庫」人才資料庫，認證長者專業資歷等。