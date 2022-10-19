政府加快「走塑」 擬明年底禁食肆供即棄餐具

疫情下市民多吃外賣，即棄餐具用量大增，不過到明年10月，大家或要自備餐具開餐！為了加快「走塑」步伐，環境局向立法會提交文件，建議提前禁止食肆提供即棄塑膠餐具，由原本建議的2025年，提早至最快明年第四季實施。

措施將分兩階段進行，首階段會禁止餐廳向堂食及外賣顧客，售賣或提供發泡膠及塑膠餐具，包括飲管、膠刀、膠叉、膠匙和塑碟。在禁止膠杯和外賣盒方面，由於市場未能提供足夠替代品，當局打算首階段只禁止食肆向堂食顧客提供，至2025年實施第二階段，才同時禁止向堂食和外賣顧客提供膠杯和外賣盒。