政府加快「走塑」 擬明年底禁食肆供即棄餐具

疫情下市民多吃外賣，即棄餐具用量大增，不過到明年10月，大家或要自備餐具開餐！為了加快「走塑」步伐，環境局向立法會提交文件，建議提前禁止食肆提供即棄塑膠餐具，由原本建議的2025年，提早至最快明年第四季實施。
措施將分兩階段進行，首階段會禁止餐廳向堂食及外賣顧客，售賣或提供發泡膠及塑膠餐具，包括飲管、膠刀、膠叉、膠匙和塑碟。在禁止膠杯和外賣盒方面，由於市場未能提供足夠替代品，當局打算首階段只禁止食肆向堂食顧客提供，至2025年實施第二階段，才同時禁止向堂食和外賣顧客提供膠杯和外賣盒。
禁酒店派即棄洗漱用品及樽裝水
即棄餐具之外，當局亦建議最快明年第四季起禁止製造、銷售或免費派發即棄雨傘袋、打氣棒、熒光棒、棉花棒；同時禁止酒店及賓館免費提供即棄洗漱梳妝用品及樽裝水。至於膠枱布、非醫療透明手套、牙線棒、膠耳塞等，就會在第二階段禁止銷售或免費派發，但具體時間須視乎首階段執行情況。不過文件指出，預先包裝的食品或飲品，例如紙包飲品附送的膠飲管、杯麵和雪糕附上的即棄餐具可獲豁免。另若顧客因醫療需要使用即棄膠飲管，亦獲豁免；醫院病房和懲教設施由於有醫療或保安需要，亦將不受規管。局方建議，違例者最高罰款10萬元，同時設立定額罰款制度，讓執法人員可向零售或餐廳負責人罰款2,000元。