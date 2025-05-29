政府周六凌晨收回大欖隧道 私家車收費減至45元 的士劃一28元

政府將於周六凌晨零時起收回大欖隧道專營權，隧道亦會即時實施新收費方案。運輸署昨公布相關安排，私家車和電單車將實施分時段收費，工作日按3個繁忙程度收費，周日和假期則全日劃一收費；私家車平日由18至45元不等，假日則收18元，而的士和商用車劃一收費。署方提醒，收回大欖隧道當日凌晨3時至5時，隧道將全線封閉以進行轉換工程，並料新收費實施後，可疏導屯門公路繁忙時段的車流。 運輸署表示，周六零時零分起，大欖隧道將實施新收費，各類車種收費下調22至80%，其中私家車在繁忙時段收45元、一般時段30元、非繁忙時段18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費為私家車四成介乎7.2至18元；的士全日劃一收28元，貨車和巴士等商用車全日收43元。



隧道接收安排 運輸署首席運輸主任/管理何均衡昨提醒駕駛人士，收回大欖隧道專營權當日零時零分，隧道將短暫停止運作約5分鐘以更新收費設施。至凌晨3至5時，隧道將全線封閉以進行工程，並於清晨5時重開及實施「易通行」收費，所有人手和「快易通」收費通道將會取消，往市區方向的收費廣場將調整至3條行車線；往元朗方向則調整至4條行車線。 運輸署：可疏導屯公車流 運輸署副署長/策劃及技術服務何廣鏗指，所有車種的新收費均較現時平，減幅介乎22%至80%不等；相信新收費可善用大欖隧道的剩餘容量，同時保持隧道暢順，紓緩替代路線如屯門公路的擠塞，讓市民以至各界受惠。他預料新收費實施後，2026年可疏導屯門公路繁忙時段的5%車流。



大欖隧道新收費

計劃實施一年再檢討收費水平 被問到今次收回隧道後立即以易通行收費會否出現混亂，影響駕駛者，何廣鏗估計，封路會影響約500車次，但當局已考慮到日間巴士尾班車最遲在凌晨2時前到達大欖隧道，而選擇在凌晨3至5時封路，已對市民出行影響減至最低。 至於收費是否沒有下調空間，何廣鏗指，現時收費已經能夠平衡善用隧道剩餘容量和保持隧道暢順目標，而且觀察收費對市民出行習慣的影響需時，因此實施一年再檢討。

