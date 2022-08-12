政府周日起打擊逾600處衛生黑點　卓永興盼港景觀達深圳程度

政府宣布展開打擊衛生黑點行動。負責帶領「地區事項統籌工作組」的政務司副司長卓永興今日率領跨部門官員會見傳媒，他表示相關行動有兩個階段聯合工作，首先由8月14日即周日起，將展開首階段打擊衛生黑點行動，為期3個月，以重點打擊衛生黑點、強化日常清潔工作及加強公眾宣傳。卓永興稱，希望香港做到好似深圳這樣的景觀建築。

10月起 開展改善市容工作

卓永興續指，由本月起至今年10月，將著力清理全港600多個非法棄置垃圾、冷氣機滴水、鼠患、阻塞街道等問題嚴重黑點，當中重點打擊300多個垃圾棄置黑點，同時政府亦會在全港4,000個地點打強清潔，包括街道、街市、後巷、垃圾收集站、公廁、郊野公園、公共屋邨及「三無大廈」等，以及人員會在排水渠和污水渠做預防性清潔，拆除危險招牌，之後10月起開始第二階段改善市容工作，重點美化公共空間、改善街道設施和優化園林建築。卓永興稱，有些地方例如深圳的「景觀建築」(landscape architecture)令人「賞心悅目」，認為香港將要達到至少相同程度的景觀建築。

卓永興表示，希望行動後市民在日常出入地方能感受到環境的改善，以及政府對改善市民生活環境的努力，他呼籲市民合作，投入這個影響自己生活環境，以至影響香港國際形象的清潔洪流，以行動體現對香港的熱愛及顯示香港人的素質。他又說，環境衛生問題「面廣量大」，工作涉及眾多部門，容易權責不清，工作組會釐清權責，行動亦會持之以恒，有需要會修例，加強執法效能，並會制定績效指標，確保行動成效可以維持。

各區 增 19 隊夜間防治鼠患 隊

食物環境衛生署署長楊碧筠表示，會於全港各區增設19隊夜間防治鼠患流動隊，並使用新技術、工具和鼠餌，提高滅鼠成效，以及制訂新的綜合鼠患指數，更好評核滅鼠工作的成效。

房屋署署長王天予就指，署方會加強巡查垃圾站，考慮在垃圾站增設閉路電視，打擊非法棄置垃圾。房屋署又會加強滅鼠工作，在各個黑點放置捕鼠器，本月會在全港191個公共屋邨開展加強版「清潔大行動」，邀請業主、租戶及承辦商加強清潔。