政府安排8自由行城市旅遊業界和媒體來港 楊潤雄：弘揚熱情好客之道

「個人遊」計劃在五月二十七日擴展至太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊八個內地城市，文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(2日)到香園圍邊境管制站及香港國際機場內的香港旅遊發展局旅客諮詢中心，迎接來自八個城市的旅遊業界代表及媒體，並向他們贈送紀念品，展現香港對他們的熱烈歡迎，弘揚熱情好客之道。
來至八個內地城市、一行約40人的業界代表會在香港度過五日四夜的豐富行程，走訪香港多個旅遊名勝，包括中環街市、大館、香港迪士尼樂園、海洋公園、香港故宮文化博物館和M+等，深度探索香港，期待他們把這次在香港的豐富優質旅遊體驗帶回八市，與當地居民分享及宣傳，促進八市與香港之間的雙向旅遊往來。
楊潤雄：讓八市的朋友感受國際大都會魅力
楊潤雄指，局方安排八個城市的旅遊業界代表及媒體在今日率先前來香港體驗『香港無處不旅遊』的特色，感受香港中西文化薈萃的獨特魅力；期望以今次交流，讓八市的朋友感受到香港作為國際大都會和美食之都的非凡魅力。政府會連同業界不斷為旅客提供更多元的旅遊體驗，配合優質的服務，讓來自不同城市的旅客感到賓至如歸。
哈爾濱至香港航線今開通
另外，跟據央視新聞報道，從黑龍江省交通運輸廳獲悉，哈爾濱至香港航線今日(2日)正式開通。該航線為黑龍江省首個直飛香港的常態化客運航班，哈爾濱至香港飛行時間縮短至約5小時。