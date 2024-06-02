政府安排8自由行城市旅遊業界和媒體來港 楊潤雄：弘揚熱情好客之道

「個人遊」計劃在五月二十七日擴展至太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊八個內地城市，文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(2日)到香園圍邊境管制站及香港國際機場內的香港旅遊發展局旅客諮詢中心，迎接來自八個城市的旅遊業界代表及媒體，並向他們贈送紀念品，展現香港對他們的熱烈歡迎，弘揚熱情好客之道。

來至八個內地城市、一行約40人的業界代表會在香港度過五日四夜的豐富行程，走訪香港多個旅遊名勝，包括中環街市、大館、香港迪士尼樂園、海洋公園、香港故宮文化博物館和M+等，深度探索香港，期待他們把這次在香港的豐富優質旅遊體驗帶回八市，與當地居民分享及宣傳，促進八市與香港之間的雙向旅遊往來。