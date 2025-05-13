政府引入房屋建築機械人助髹油鋪磚 何永賢：可提升效率五成以上

為加速公屋興建，近年政府部門引入各項建築技術，冀增加建屋速度。房屋局昨舉辦建築機械人比賽，展示油漆機械人髹油的能力。房屋局長何永賢表示，透過建築機械人可有效提升工作效率，如以油漆牆面為例，一個標準層有24個公屋單位，由以往需要8個人手，減至只需2名技術員操作。她期望，透過比賽，鼓勵更多承建商使用，提升建屋效率和安全，應對建造業技術勞工老化和短缺。 房屋局昨在東涌第16A區舉辦「房屋建築機械人——油漆大師比拼賽x武林大會」，5款油漆機械人同場鬥髹油，何永賢亦親自上陣，操作油漆機械人。同場亦展示6款建築機械人，有機會用於公營房屋項目。

何永賢表示，今年是房屋局房委會「共築・智能年」，全年主題會聚焦「智能化建築」；而近年陸續有不同建築機械人項目在港試驗成功，包括油漆和打磨等工序，不但提升工地安全，亦有助吸引年輕人入行。此外，亦可讓研發機械人的內地公司與香港企業合作，推動他們在香港設立分公司。 油漆施工由8專業技工

減至2名操作員 何永賢表示，透過機械人協作，可大大提升工作效率。她舉例指，最新實例顯示，在一個公營房屋項目中，使用油漆機械人輔助系統，可以將室內油漆施工效率提升五成以上，並改善施工品質。她續指，以一個標準層有24個單位之公營房屋項目為例，傳統施工方式須配置8名專業技術工人進行牆面處理作業，引進機械人輔助系統後，僅需兩名操作人員即可完成相同工作量。

何永賢又稱，油漆期間產生很多粉塵，但技術員操作油漆機械人時，可遠離噴油環境；本港公屋單位比較細，體積較小的機器才能入屋，不能使用較大型的建築機械人，而房屋建築機械人則更靈活應變，成為很大優勢，因「一地適用，則世界通行」。

現場同時展示6款建築機械人，涵蓋多個建築工序，包括紮鐵、地磚鋪貼、鐵器切割、六米高三合一牆面處理、混凝土內牆面打磨，以及室內測量掃描。房屋局表示，目前已有超過20個公營房屋項目採用建築機械人系統，預計到2027年會有另外30個公營房屋項目採用。

昨日的比賽中，由何永賢連同香港工程師學會、香港建築師學會、建造業議會和業界專家代表組成的評審團隊，為參賽機械人進行評分。評分準則包括技術表現、效率與生產力、油漆塗層質素和安全表現。5款油漆機械人參與比賽，最快的選手15秒之內完成賽事。 房屋局今年將以「共築．智能」為主題舉辦一系列活動，除昨日的建築機械人比拼賽外，亦有9月的中學生房屋建築機械人設計比賽、11月舉行的國際性研討會等，促進建屋科技產業的發展。