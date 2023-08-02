政府擬引入的士司機扣分制　業界憂誤墮法網

政府建議引入「的士司機違例記分制」，涵蓋11項扣分事項，包括濫收車費、更改的士車錶等。有的士業界質疑要求不清晰，令很多車主和司機擔心誤墮法網。的士業議會主席黃卓邦在電台節目上指，例如扣分事項涵蓋「兜路」，但路線分很多種，到底最快、最短或最便宜的路線才是正確，不清楚甚麼情況會被扣分。他指很多車主和司機擔心誤墮法網，只要干犯數次就被釘牌，生計都會成問題。

的士司機違例記分制將分成3級，署方會按罪行性質決定扣10分、5分或3分。當的士司機被扣8分時，運輸署署長便會向其發出一份提示，列出已被記的分數。當的士司機被扣10分，署長便會要求他在指定限期內，自費修習並完成的士服務改進課程，完成後可減3分；違者可判罰5,000元和監禁1個月。