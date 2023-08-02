政府擬引入的士司機扣分制　業界憂誤墮法網

政府建議引入「的士司機違例記分制」，涵蓋11項扣分事項，包括濫收車費、更改的士車錶等。有的士業界質疑要求不清晰，令很多車主和司機擔心誤墮法網。的士業議會主席黃卓邦在電台節目上指，例如扣分事項涵蓋「兜路」，但路線分很多種，到底最快、最短或最便宜的路線才是正確，不清楚甚麼情況會被扣分。他指很多車主和司機擔心誤墮法網，只要干犯數次就被釘牌，生計都會成問題。
的士司機違例記分制將分成3級，署方會按罪行性質決定扣10分、5分或3分。當的士司機被扣8分時，運輸署署長便會向其發出一份提示，列出已被記的分數。當的士司機被扣10分，署長便會要求他在指定限期內，自費修習並完成的士服務改進課程，完成後可減3分；違者可判罰5,000元和監禁1個月。
當的士司機被扣15分或以上，運輸署署長便可向裁判官申請發出傳票，裁判官聆訊時可勒令取消有關司機的駕駛的士資格。署方指出，的士司機若屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期將為3個月，再犯者則每次停牌6個月。政府建議的各項扣分違例罪行如下：
建議被記10分的罪行
- 濫收車費
- 故意拒絕或忽略接受租用
- 拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方
- 毁損、損壞或更改的士計程錶
- 兜客
建議被記5分的罪行
- 俗稱「兜路」的沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地
- 俗稱「釣泥鯭」的未經租用人同意，允許租用人以外的任何人登上的士
- 欺騙或拒絕知會乘客或有意乘車的人有關適當的收費及前往某處的路線
建議被記3分的罪行
- 拒絕或忽略運載租用人要求數目的乘客
- 拒絕或忽略發出收據
- 沒有將的士計程錶設定於記錄位置
另外，政府計劃引入的士車隊制，黃卓邦指車隊收費模式和現有收費一樣，但需要提供更多服務，令業界缺乏誘因加入，現時未有公司願意參與。