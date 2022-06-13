政府擬推海隧擠塞徵費　業界：除非彈性上班否則難改善擠塞

政府計劃明年收回西隧後，推出三隧分流方案，當中引入「擠塞徵費」理念，屆時三條海隧將分開繁忙及非繁忙時段收費，希望藉此解決過海隧道長期塞車問題。有業界人士及立法會議員認為未必有效紓緩整體交通擠塞問題；運輸署就指，計劃主要針對私家車，希望鼓勵私家車主改乘公共交通工具，或選擇非繁忙時段出行。

香港汽車會會長李耀培指，市民駕車上班，特別是過海是有其目的和其原因，在主要上午上班及下午上班時間要擠塞徵費的話，除非公司推行彈性上班時間，否則擠塞徵費無助改善海隧擠塞問題。他認為現時三條過海隧道未有被善用，起不到分流作用，希望可統一收費達致三隧分流，亦希望加速(興建)第四條海底隧道。

陳恆鑌：倘減私家車出行需設 泊車轉乘

民建聯立法會議員陳恆鑌表示，如果繁忙時間收費比非繁忙時間貴，相信有效調節車流，尤其私家車司機或會調整出行時間，但若說真的要減少私家車出行，要其他措施，譬如泊車轉乘，在不同地方大欖、小欖這些地方興建多些泊車轉乘站，令私家車在那裡泊下車，可坐直接安排的巴士出市區，這種做法可能才有助減低車流。

運輸署：盼鼓勵私家車主改乘公共交通

運輸署副署長邱國鼎表示，建議推出過海隧道擠塞徵費，主要針對私家車出行，現時早上繁忙時段，過海隧道有9萬多車流，當中六成是私家車，但私家車的運載量只佔整體18%，期望透過擠塞徵費，鼓勵私家車主改乘公共交通工具，或選擇非繁忙時段出行，當局亦正研究泊車轉乘措施，讓住在偏遠地區的私家車主減少駕車過海。邱國鼎又指，紅隧上次加價已在1999年，正考慮每1、2年檢視交通情況，以決定是否要調整隧道收費。