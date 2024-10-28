政府立法規管劏房 八成劏房戶倡增設起始租金

新一份施政報告提出立法取締劣質劏房，符合標準及經登記變成「簡樸房」後，業主才能將單位繼續出租。不少團體或組織的調查均反映，現有劏房戶最擔心業主改建的成本轉嫁至租戶身上。而昨日有組織的調查指，近八成人建議政府規管劏房同時，在劏房租務條例上增設起始租金，59%建議起始租金每平方米月租應為200至250元。
「深水埗媽媽房屋關注組」本月訪問67人，超過七成受訪者認為「無足夠睡眠空間」、「無晾衫位」、「無水務署及中電認可的獨立水電錶」等已屬劣質劏房。其次是「無合標準的排污系統(如去水位無隔氣)」、「窗戶不能打開或窗戶面向大廈天井」，佔超過六成。 笫三位多人選擇是超過五成「無獨立廁所」。
政府早前公布簡樸房最細樓面面積不少於8平方米、樓底高度由樓面量度至橫樑底部不能少於兩米，要有獨立廁所，預計市面不少劏房業主要改建單位才符合要求，住戶擔心改建成本最終反映租金上。79%建議政府在規劃劏房時，同步在劏房租務條例上增設起始租金，避免業主不合理加租。59%建議起始租金每平方米月租應為200至250元(每方呎為18.59至23.23元)；32%認為每平方米月租應為260至300元(呎租24.15至27.87元)。劏房戶麗麗指，家中只有丈夫工作，又開工不足，擔心業主改建後加租，家庭無力負擔。
劏房戶︰不考慮簡約公屋 因不希望子女轉校
政府為解決劏房戶居住環境，設過渡屋及簡約公屋供合資格居民入住，解決燃眉之急。但調查發現，若單位被取締，只有兩成人稱會考慮入住簡約公屋或過渡性房屋。出席昨日活動的劏房戶阿娟批評，簡約公屋選址偏遠，指兒女平日學習已很大壓力，若要小孩每日返學「要搭好耐車」會「變得更加疲累」，亦不希望小朋友要適應新環境轉校，故表明不會考慮入住簡約公屋。
關注組表示，欣賞現屆政府解決多年基層住屋問題的決心，期望政府能夠多諮詢劏房家庭的意見，尤其對於劣質劏房的定義，並建議政府增設起始租金 ，顧及因為規管劏房而造成的租金上升問題。長遠而言，建議政府能增加公屋供應數量及加快興建速度，基層房屋問題才可以真正解決。