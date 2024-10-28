政府立法規管劏房 八成劏房戶倡增設起始租金

新一份施政報告提出立法取締劣質劏房，符合標準及經登記變成「簡樸房」後，業主才能將單位繼續出租。不少團體或組織的調查均反映，現有劏房戶最擔心業主改建的成本轉嫁至租戶身上。而昨日有組織的調查指，近八成人建議政府規管劏房同時，在劏房租務條例上增設起始租金，59%建議起始租金每平方米月租應為200至250元。

「深水埗媽媽房屋關注組」本月訪問67人，超過七成受訪者認為「無足夠睡眠空間」、「無晾衫位」、「無水務署及中電認可的獨立水電錶」等已屬劣質劏房。其次是「無合標準的排污系統(如去水位無隔氣)」、「窗戶不能打開或窗戶面向大廈天井」，佔超過六成。 笫三位多人選擇是超過五成「無獨立廁所」。