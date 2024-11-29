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2024-11-29 07:40:00

政府要求公務員限期前參觀國安展廳　據悉有部門要求員工辦公時間外到訪

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國家安全展覽廳分成6個展區。(資料圖片)

國家安全展覽廳分成6個展區。(資料圖片)

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國家安全展覽廳開幕3個多月，消息指政府要求全體公務員在2026年底之前，最少參觀展覽廳一次。不過，不同部門的安排有別，部分會在辦公時間組團外出參觀，亦有部門要求公務員在非辦公時間參與，政府列明不會提供補假或津貼。有公務員工會代表相信，部門應有足夠時間安排輪班的員工在辦公時間參與，如涉及私人時間應讓他們自願選擇。公務員事務局確認已發出有關要求，各政策局和部門正有序地安排轄下公務員參與。

國家安全展覽廳分成6個展區。(資料圖片) 國家安全展覽廳分成6個展區。(資料圖片) 國家安全展覽廳分成6個展區。(資料圖片) 國家安全展覽廳分成6個展區。(鍾式明攝) 國家安全展覽廳分成6個展區。(鍾式明攝) 國家安全展覽廳座落於香港歷史博物館。(鍾式明攝) 國家安全展覽廳分成6個展區。(鍾式明攝) 國家安全展覽廳分成6個展區。(資料圖片)

容許部門安排組團前往

政府去年《施政報告》提出要繼續加強全體公務員培訓，提升愛國精神和國安意識。據了解，政府已要求全體公務員，在2026年12月31日前最少參觀一次國家安全展覽廳，各個政策局或部門可透過不同方式安排員工參與，包括安排員工組團一同前往、批准員工在工作時間內外出，以及讓公務員在辦公時間外參觀。

消息指，公務員事務局早前已去信各部門首長傳達要求，並列明公務員如果在辦公時間外自行參觀，不會獲補假或逾時工作津貼等補償。據悉，不同部門已就措施制定不同安排，部分傾向在辦公時間內組團並提供交通接送，亦有部門因涉及輪更或影響公共服務，較傾向鼓勵同事休班參與。

有部門要求自拍作證

今年8月開幕的國家安全展覽廳容許自由進出，參觀人士毋須預約和不設門票。據了解，各部門都需要備存員工參觀展覽廳的紀錄，如非以部門包團形式參觀，在到訪後亦需要簽署培訓紀錄作實，有部門更要求須在場內自拍「打卡」作證。有政策局和政府部門近月曾經組團，並由局長或部門首長帶領參觀，包括商務及經濟發展局、財經事務及庫務局、創新科技署、土地註冊處、警務處深水埗警區等。

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商務及經濟發展局常任秘書長率領局內首長級官員和轄下部門首長參觀。(商務及經濟發展局FB) 民政及青年事務局常任秘書長與團隊到場參觀。(民政及青年事務局FB) 政制及內地事務局常任秘書長與團隊到場參觀。(政制及內地事務局FB) 深水埗警區指揮官帶領管理層參觀展覽。(深水埗警區FB) 公務員事務局稱，各部門正在不影響日常運作及公共服務提供的前提下，安排轄下公務員完成這項培訓。(資料圖片)

梁籌庭：距限期兩年「一定輪得到返工時間」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受《am730》查詢稱，相信公務員樂意在辦公時間參與，作為工作項目「冇辦法抗拒亦唔抗拒」，因為始終是公家時間，但當然會理解原有工作需要在返回崗位後承擔或與同事分擔。不過，若公務員需要動用私人時間參與，他建議應讓公務員自願參與，又說尚有兩年多才到限期，相信部門有能力安排要輪班的員工在辦公時間參與，「一定輪得到可以用返工時間參與。」此外，他稱很多部門都有舉辦國情班，讓公務員深入了解《港區國安法》和國家的運作狀況，形容要求參觀展覽廳是比較入門的方式。

公務員事務局未回應無參觀後果

公務員事務局回覆《am730》表示，為加強公務員維護國家安全的意識，今年9月已發出電郵，要求各政策局及部門在2026年12月31日前，安排所有現職公務員參觀國家安全展覽廳。當局續指，各局及部門現正按現行規例及機制，在不影響日常運作及公共服務提供的前提下，有序地安排轄下公務員完成這項培訓活動，惟未有回應期內未有參觀展覽廳的公務員會有何後果。

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