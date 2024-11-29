政府要求公務員限期前參觀國安展廳　據悉有部門要求員工辦公時間外到訪

國家安全展覽廳開幕3個多月，消息指政府要求全體公務員在2026年底之前，最少參觀展覽廳一次。不過，不同部門的安排有別，部分會在辦公時間組團外出參觀，亦有部門要求公務員在非辦公時間參與，政府列明不會提供補假或津貼。有公務員工會代表相信，部門應有足夠時間安排輪班的員工在辦公時間參與，如涉及私人時間應讓他們自願選擇。公務員事務局確認已發出有關要求，各政策局和部門正有序地安排轄下公務員參與。

容許部門安排組團前往

政府去年《施政報告》提出要繼續加強全體公務員培訓，提升愛國精神和國安意識。據了解，政府已要求全體公務員，在2026年12月31日前最少參觀一次國家安全展覽廳，各個政策局或部門可透過不同方式安排員工參與，包括安排員工組團一同前往、批准員工在工作時間內外出，以及讓公務員在辦公時間外參觀。

消息指，公務員事務局早前已去信各部門首長傳達要求，並列明公務員如果在辦公時間外自行參觀，不會獲補假或逾時工作津貼等補償。據悉，不同部門已就措施制定不同安排，部分傾向在辦公時間內組團並提供交通接送，亦有部門因涉及輪更或影響公共服務，較傾向鼓勵同事休班參與。

有部門要求自拍作證

今年8月開幕的國家安全展覽廳容許自由進出，參觀人士毋須預約和不設門票。據了解，各部門都需要備存員工參觀展覽廳的紀錄，如非以部門包團形式參觀，在到訪後亦需要簽署培訓紀錄作實，有部門更要求須在場內自拍「打卡」作證。有政策局和政府部門近月曾經組團，並由局長或部門首長帶領參觀，包括商務及經濟發展局、財經事務及庫務局、創新科技署、土地註冊處、警務處深水埗警區等。