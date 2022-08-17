政府解決廢棄電單車隨街擺 倡2年未取消登記屬違法或判囚

政府銳意打擊衛生黑點，包括整頓糾結多年的棄置電單車問題。本報記者昨走訪多區後巷，都發現停泊多架廢棄車輛，部分因近日天雨蚊蟲滋生，衛生情況非常惡劣。運輸署長羅淑佩指正計劃修例，若登記車主在車輛牌照過期後兩年內，未為車輛續牌或取消登記，即屬違法，須支付具阻嚇力罰款甚至監禁，預計2024年生效。有議員同意修例，並建議可向車主收回清理費用。

政務司副司長卓永興周日視察後巷時，發現「嚴禁倒垃圾，送官究治」警告字句下放置廢棄電單車和垃圾，直斥涉事人「在太歲頭上動土」。本報記者昨到港九多區視察，後巷均放置大量建築工程物料和多輛廢棄電單車。其中港島天后近清風街和帆船街後巷有電單車的零件遭拆去，遺下「殘骸」，亦有電單車因車尾箱打開載滿雨水，成為蚊蟲滋生溫床。土瓜灣後巷甚至放置了多輛私家車，零件散落車頂等位置。

劏電單車索價400至800元

審計署曾就街上廢棄電單車發表報告，但問題多年來未解決。根據《道路交通(車輛登記及領牌)條例》，任何汽車若2年內未有有效車輛牌照，運輸署會寄信通知車主；車主若15天內仍未領牌，有關車輛登記僅會被取消，沒有任何罰則；惟車主要將電單車送到劏車場，一般要「貼錢」處理。記者昨以顧客身份查詢「劏」電單車費用，索價約400至800元不等。

運輸署長羅淑佩昨在電台節目上表示，最近打擊衛生黑點行動中，見到不少電單車棄置在後巷，而部分車主正正利用法例漏洞去棄置車輛，當局也無法追究責任。她稱，對擁有車輛的人而言，一年牌費亦需四位數字，而「劏車」費用或涉幾百、一千元，並非沉重到不可負擔，亦相信港人有質素做得到。

收緊無續牌車輛安排 料2024年實施

羅淑佩透露政府正計劃修例，車主如兩年內無續牌、取消登記或未有取得當局豁免，即屬違法，有關車主會被判處具阻嚇刑罰甚至監禁。當局計劃於今年下半年向立法會提交修例建議，預計2024年初實施新安排。

她期望，修例可從源頭改善棄置情況，並建立公民意識。當局於提出具體立法建議時會交代罰款水平。她又指，現時公共道路棄置的車輛，八、九成為電單車。而政府早前已在公共道路上進行幾次聯合行動，已清理全港約1,500架棄置車輛。

民建聯立法會議員陳恒鑌形容，非法棄置車輛問題持續多年，新界郊區尤其嚴重。他同意政府有必要修例，又認為當局應做得更徹底，罰款要有阻嚇性。他亦表示，即使在新例實施前，政府亦應盡量清理棄置車輛，以令將來執法工作更容易；建議向車主收回相關費用，並考慮外判予承辦商處理。