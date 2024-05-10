政府識別三個精準扶貧目標群組包括劏房、單親及長者戶共95萬人

政府因應精準扶貧策略，識別出三個精準扶貧目標群組，包括約21.4萬劏房戶、約21.3萬名單親戶及約55.5萬名長者戶，合共約95萬人。當局將推行各項精準扶貧項目，例如共創明「Teen」計劃、社區客廳試行計劃及在校課後託管服務計劃等，為他們提供協調。

過往採用「貧窮線」在反映貧窮問題方面有局限

勞工及福利局向立法會提交的文件指出，過往採用的「貧窮線」，在反映貧窮問題方面有局限，包括「貧窮線」以住戶收入作為單一量度指標，令貧窮情況有機會被高估，由於按「相對貧窮」的概念制定「貧窮線」，無論扶貧工作的成效如何，必仍有住戶因「相對貧窮」而處於「貧窮線」以下，令坊間容易產生「愈扶愈貧」的錯覺。