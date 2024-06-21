政府譴責自由亞洲電台報道誇張失實　將換舊智能身份證炒作成打壓港人陰謀

自由亞洲電台網站(RFA)昨日(20日)發布一篇有關香港舊款智能身份證失效的報道，當中質疑港府希望利用換證方式，「威嚇」海外港人盡快回港換身份證。特區政府今(21日)發聲明，批評有關報道以誇張失實的標題及毫無事實根據的內容，散播虛假資訊以誤導市民，肆意抹黑特區政府及入境事務處公布的措施和安排，並就此澄清，以及表示強烈不滿和予以嚴厲譴責。保安局局長鄧炳強見傳媒時，亦強烈譴責自由亞洲電台有關報道。

政府 呼籲市民認清事實 特區政府指，有關報道內容惡意曲解入境處的公布，企圖誤導公眾有關特區政府宣布舊款智能身份證失效的目的，更引用一名自稱為前入境事務助理員的人士的評論，捏造所謂內幕權威，而且在刊登前，不但未有向特區政府作任何查詢，亦未有作出必要的事實查證，完全違背傳媒專業操守，毫無基本新聞道德可言，將呼籲市民盡快換領智能身份證的良好意願，炒作成所謂打壓港人的陰謀。

政府重申，宣布舊款智能身份證失效，有助偵測非法使用舊款智能身份證的冒充者，及持有偽造舊身份證人士，做法與以往的全民換證計劃一致，絕不存在任何「威嚇」成分，並呼籲市民認清事實，不要相信虛假資訊及別有用心的報道。 鄧炳強批 披著媒體外衣危害國安 保安局局長鄧炳強表示，自由亞洲電台有關報道抹黑詆毀、扭曲事實，煽動市民對政府的不信任和憎恨，對此予以強烈譴責，促請市民認清自由亞洲電台的組織，指該電台是美國國會受權成立，多年來有許多反華的言論，例如以化名的人士作出不實指控，目的是煽動市民對政府的不信任。