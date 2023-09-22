政府資科辦將向消委會提供技術支援　目前評估政府系統保安到位

公營機構數碼港及消委會接連被黑客入侵，政府資訊科技總監黃志光會見傳媒，對此表示關注，並譴責有關網上罪行。而政府資訊科技總監辦公室已主動聯絡兩間機構，視乎機構各自使用的系統，向他們提供政府網絡保安資訊，及按個別需要作技術提升工程，會與機構團隊緊密聯繫，機構亦需全面檢查系統存在的問題。

黃志光指目前評估政府系統的保安措施足夠、到位，強調十分關注網絡安全及數據安全保護。技術層面上，大部分政府系統都集中在政府私有雲端平台上管理，通過中央互聯網通訊閘系統與互聯網連結，提供集中的保安安排。同時，系統亦具備多層網絡安全保安技術，有不同的防火牆、入侵偵測、警報系統、應變系統等。另外，會在網絡上分隔部門系統，如果牽涉政府內部資訊系統，會與對外接觸的互聯網系統分隔，並按系統保安需要、數據重要性等，提供不同層次的數據加密、傳輸加密、資料加密等。