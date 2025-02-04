政府：惠港措施及積極推動旅遊 12月零售銷貨值跌9.7% 全年降7.3%

本港零售銷售跌幅擴大，雖然聖誕節是傳統旺季，政府公布去年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元，跌幅較11月進一步擴大2.4個百分點至9.7%，連跌10個月；總結2024年按年跌7.3%。當局指，情況部分反映更多市民在節日期間外遊的影響，展望未來零售業短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。

統計處昨日公布本港最新零售業銷貨額數字，去年12月的零售業總銷貨價值328億元，按年下跌9.7%。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量按年跌11.5%。按零售商主要類別的銷貨價值，汽車及汽車零件跌36.3%、家具及固定裝置減22%、電器及其他未分類耐用消費品降20.2%，而珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌13.8%。