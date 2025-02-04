政府：惠港措施及積極推動旅遊 12月零售銷貨值跌9.7% 全年降7.3%

本港零售銷售跌幅擴大，雖然聖誕節是傳統旺季，政府公布去年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元，跌幅較11月進一步擴大2.4個百分點至9.7%，連跌10個月；總結2024年按年跌7.3%。當局指，情況部分反映更多市民在節日期間外遊的影響，展望未來零售業短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。
統計處昨日公布本港最新零售業銷貨額數字，去年12月的零售業總銷貨價值328億元，按年下跌9.7%。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量按年跌11.5%。按零售商主要類別的銷貨價值，汽車及汽車零件跌36.3%、家具及固定裝置減22%、電器及其他未分類耐用消費品降20.2%，而珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌13.8%。
12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.2%；臨時估計為24億元，按年下降17.2%。總計去年全年，零售業總銷貨價值臨時估計3,768億元，按年跌7.3%，而總銷貨數量則跌9%。
政府發言人表示，12月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，部分反映更多市民在節日期間外遊的影響。
展望未來零售業短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。但國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上政府積極推動旅遊業發展和提振市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。
零售管理協會料零售業仍具挑戰
香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，跌幅屬預期之內，遊客消費模式改變，加上港元匯率強減低消費意欲，在12月零售銷貨價值跌幅較多的零售類別以耐用消費品為主，反映港人外遊的趨勢令本地消費跌幅較大；並認為若上述情況持續，本港零售仍具挑戰。她認為需要時間令商戶受惠人流帶動生意。
就1月份零售表現，她則指，在節目氣氛帶動下，市面人流增加，但消費及單價疲弱，料今年4月後因去年基數低，零售額跌幅會收窄，預期全年本港零售額與去年持平。