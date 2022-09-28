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2022-09-28 16:41:54

政總內等陳肇始簡報 退休護士稱遭上司手踭按壓乳頭打圈

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政總內等陳肇始簡布 退休護士稱遭上司手踭按壓乳頭打圈。(資料圖片)

時任食衛局局長陳肇始今年初於政府總部會議廳向約50名下屬講解檢疫酒店的安排，其間六旬食衛局男監督主任疑非禮女同事。他否認控罪，案件今在東區裁判法院開審。

62歲被告吳景華報稱任職食物及衞生局監督主任，他被控於202214日，在金鐘添美道2號政府總部地下會議廳非禮另一人，即女子X

X指被告以手踭按壓她乳頭並打圈5

事主X今日在屏風後作供，稱是退休護士，案發時為合規主任（感染控制），被告為自己的直屬上司。當日上午10時許，她與會議廳內另外約50人等候陳肇始到場，被告站在其左邊，被告突以右手手踭按壓她乳頭並打圈，維持約5秒，她立即揈開對方手臂，X覺得「唔舒服」、「好嬲」，期間沒有看被告，一直正眼望向前方。形容對方行為可恥，「好震驚，點解政總咁莊嚴嘅地方，咁多警察喺度都會畀人非禮」。 X又指，簡報後她隨眾人乘車前往酒店巡邏，惟無向任何人提起事件，待她平復心情後便告知女上司及報警。她事後回想仍心有餘悸，情緒低落、「嚇到失常」，並為沒有立即指罵被告感到後悔。

控方問到，為何被告事後向X閒聊另一位女同事當天打扮亮眼，像空姐一般，X卻願意回應。X表示自然反應下便回答，沒有多想，「我只想鬆一口氣咪答吓囉」。

辯方指是被告與X衣服互相觸碰而誤會

辯方盤問時指，實情是被告與X的衣服相互有觸碰而產生誤會，被告無主動走近她，反是X簡報前主動寒暄。X否認此說法，反問「同事唔講得早晨㗎咩？」、「係咪同佢講嘢就等於同意畀佢非禮呢？」辯方另指，X無即時揭發被告，X 同意現場職員有近一半為退休警察，坦承後悔無指罵被告，不過重申應先專注工作。

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