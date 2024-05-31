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2024-05-31 11:25:00

救同事墮坑下半身癱瘓　19歲傑仔籌夠手術費　錄音「多謝大家嘅幫助」(更新)

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朱煒傑（傑仔）胸部以下仍癱瘓，無法行動自如，現仍進行密集治療(工業傷亡權益會)

朱煒傑（傑仔）胸部以下仍癱瘓，無法行動自如，現仍進行密集治療(工業傷亡權益會)

去年7月13日，沙頭角污水處理廠發生工業意外，3名工人從約5米高的位置墮下深坑，當中有2人輕傷，另一名現年19歲的傷者朱煒傑（傑仔）為拯救同事，被安全帶扣壓着脊骨以致部分脊骨移位，令神經損傷，現時胸部以下仍癱瘓，無法行動自如，如廁亦需人協助，他亦因胃部無感覺而無法感受飢餓或飽肚，即使每天進行密集治療，惟康復進展暫時不大。意外發生後，傑仔父親已辭工，每日兩次往返醫院探望兒子，協助照料、做運動和按摩。

經過傳媒報道後，朱家獲多位熱心市民捐助，並指已能應付該手術及相關治療費，傑仔及家人亦宣布決定停止接收捐款，並請善長可向其他有需要人士捐助。

傑仔爸爸拍攝短片，並說，「多謝大家的支持，現在的捐款都足夠我們去應付這個手術」；工權會亦發放一段傑仔的錄音，傑仔指，「多謝大家嘅幫助，我會盡快去康復，多謝！」

【5月31日更新】

朱煒傑（傑仔）胸部以下仍癱瘓，無法行動自如，現仍進行密集治療(工業傷亡權益會) 朱煒傑（傑仔）胸部以下仍癱瘓，無法行動自如，現仍進行密集治療(工業傷亡權益會)

父親辭工日夜照料

工業傷亡權益會近日於Facebook透露，傑仔的主診顧問醫生帶來好消息，指傑仔有機會透過脊髓刺激療法（Spinal Cord Stimulation）達到自行站立及移動的預期效果，其原理是在病人脊髓植入晶片，晶片會透過電極發送微量電流到神經節控制的相關肌肉群，最終協助脊髓損傷患者能自主站立甚至恢復行走能力。傑仔一家對消息感鼓舞，只要有一線希望都不願錯過。然而有關療法目前仍未在公立醫院引進，傑仔如要接受手術就只能轉到私家醫院進行手術，連同晶片、手術及其後約一年的復康治療及訓練，整個療程費用估計接近100萬。

不過對一般家庭而言100萬有如天文數字，以傑仔目前家庭狀況，距離足夠資金似乎還差一截。工權會呼籲市民捐款，協助傑仔重新站立，捐款途徑如下：

1)存入工權會銀行戶口轉交

恆生銀行賬戶：295-421903-003
賬戶名稱／支票抬頭：工業傷亡權益會有限公司／Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited
請拍攝入數紙副本（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款朱煒傑】，並連同【捐款人全名及聯絡電話】發送WhatsApp訊息至69966214。

 2）以支票方式轉交

如欲使用支票捐款，支票抬頭請參考上述工權會賬戶名稱，並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款朱煒傑】並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。如親臨工權會亦可選擇以現金捐款。
工權會地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F。
 

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