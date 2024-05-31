救同事墮坑下半身癱瘓　19歲傑仔籌夠手術費　錄音「多謝大家嘅幫助」(更新)

去年7月13日，沙頭角污水處理廠發生工業意外，3名工人從約5米高的位置墮下深坑，當中有2人輕傷，另一名現年19歲的傷者朱煒傑（傑仔）為拯救同事，被安全帶扣壓着脊骨以致部分脊骨移位，令神經損傷，現時胸部以下仍癱瘓，無法行動自如，如廁亦需人協助，他亦因胃部無感覺而無法感受飢餓或飽肚，即使每天進行密集治療，惟康復進展暫時不大。意外發生後，傑仔父親已辭工，每日兩次往返醫院探望兒子，協助照料、做運動和按摩。

經過傳媒報道後，朱家獲多位熱心市民捐助，並指已能應付該手術及相關治療費，傑仔及家人亦宣布決定停止接收捐款，並請善長可向其他有需要人士捐助。

傑仔爸爸拍攝短片，並說，「多謝大家的支持，現在的捐款都足夠我們去應付這個手術」；工權會亦發放一段傑仔的錄音，傑仔指，「多謝大家嘅幫助，我會盡快去康復，多謝！」

【5月31日更新】