救同事墮坑下半身癱瘓　19歲傑仔籌夠手術費　錄音「多謝大家嘅幫助」(更新)

不過對一般家庭而言100萬有如天文數字,以傑仔目前家庭狀況,距離足夠資金似乎還差一截。工權會呼籲市民捐款,協助傑仔重新站立,捐款途徑如下:

1)存入工權會銀行戶口轉交

恆生銀行賬戶:295-421903-003

賬戶名稱/支票抬頭:工業傷亡權益會有限公司/Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙副本(或將電子銀行轉賬畫面截圖)後註明【捐款朱煒傑】,並連同【捐款人全名及聯絡電話】發送WhatsApp訊息至69966214。

2)以支票方式轉交

如欲使用支票捐款,支票抬頭請參考上述工權會賬戶名稱,並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款朱煒傑】並附【捐款人全名及聯絡電話】,以便跟進。如親臨工權會亦可選擇以現金捐款。

工權會地址:藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F。