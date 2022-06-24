教師涉與女學生非法性交囚45個月 官斥毀事主一生

37歲英文男教師邀約15歲女學生到單位看Netflix電影，伺機多次非禮對方，更發生非法性行為；男教師早前被裁定7項非禮及非法性交罪成。辯方求情稱，相處期間無用暴力或威嚇，事主沒有懷孕或染上性病。法官批評被告濫用教師身份摧毀事主一生，判監3年9個月。

被告馮霆麾(37歲，事發時為中學教師)被控於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗一單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。案發時，被告任英文教師多次相約校內15歲女學生，在元朗一單位內看Netflix電影，期間曾兩次非禮涉案女學生，以及5次與她非法性交，馮霆麾被控非禮及與16歲以下兒童非法性交罪等7項罪名。

辯方求情時指，被告沒有戀童癖，與事主又是情侶關係，相處期間沒有使用暴力，亦沒拍攝、恐嚇等不當行為，事主沒有懷孕或染上性病，事後亦已不能再當老師，斷送前程，已深感內疚，亦已為事件付出沉重代價和每天自責。

X發現被告與另一女生交往

法官陳廣池詳列X的創傷報告內容，指其父母未結婚，撫養她長大的祖父在她中一時離世，生母和繼母不時有紛爭，X最終患上抑鬱，中三起要接受精神科治療。X因被告的關懷備至，絕對信任對方，並願與他性交。報告卻反映，X在過程忍耐性交的疼痛、擔心受孕，加上要對這段地下情保密及內心的道德掙扎，加重了X的抑鬱及焦慮。及後，X發現被告同時與同校另一女學生交往，感自己僅是洩慾工具，X的自我形象重創，轉往在社交平台認識陌生男子，出現濫交情況。

質疑視女生為免費援交少女

陳官直斥，被告作為人師，應授人德行及學識；作為男友，應關愛女伴，給予對方幸福感；作為一個成年男人，應向年幼女童給予忠言，令對方有正確戀愛觀。但被告卻令X沉浸在她以為的戀愛氛圍，自動獻身，可惜被告是否有同樣的感情，或當X只是免費援交少女，便不得而知，判囚3年9個月。

陳官續指，被告整封求情信中沒有提及受害者，更僅對同事、學生和家長歉疚，而重點只是述及他將斷送自己熱愛的工作，這並非自責及悔疚。辯方則解釋被告讀英國文學，表達方式較含蓄隱晦，被法官質疑求情不用含蓄；陳官又指被告英文程度高，不可能詞不達意，並指本案有10項加刑因素，最終判囚3年9個月。

法官在庭上鼓勵X，不要因為一個男人，自毁前程、摧毁一生，世界很大，仍然要積極擴闊自己的圈子。