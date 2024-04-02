數碼港資料外洩涉逾1.3萬人　私隱公署：有5項缺失促兩個月內糾正 (更新)

資料外洩涉5000求職者 私隱專員：範圍相當大

私隱專員鍾麗玲指，早前數碼港向公署通報資料外洩事故，指其電腦系統的檔案伺服器被勒索軟件攻擊及惡意加密，其後自稱Trigona的黑客組織要求數碼港交贖金，為已被加密的檔案解鎖。調查發現在去年8月6日，數碼港被黑客「暴力攻擊」，取得管理員權限帳戶，並成功停止數碼港反惡意軟件功能，到8月14日，數碼港更換所有帳戶密碼，其後再遭受黑客攻擊。

鍾麗玲指，事件導致逾1.3萬名資料當事人的個人資料外洩，當中約5,290名受影響人士為求職者及已離職僱員，當中涉及的個人資料包括姓名、身份證號碼、身份證副本、護照號碼、部分人士的財務資料、銀行帳戶號碼 、醫療報告、僱傭資料以及信用卡資料等。她形容被披露的個人資料「範圍相當大」。