數碼港資料外洩　專責小組：內部資訊保安存改善空間

專責小組的調查發現，數碼港在內部資訊保安及數據管理方面存在改善空間。圖為數碼港。(資料圖片)

數碼港指，專責小組的調查發現，數碼港在內部資訊保安及數據管理方面存在改善空間，並已加強多項措施，持續提升各個營運層面的資訊系統保安及數據安全的水平和意識。數碼港亦已經審視並加強有關個人資料管理的措施，以確保完全符合《個人資料(私隱)條例》訂明的個人資料保障原則，強調會不遺餘力，持續地落實及優化有關系統及數據安全的措施。

數碼港又說，同時會積極聯繫及支援受影響人士，盡力減低潛在影響，並為已知的受影響和潛在受影響人士即時提供免費信貸監察服務及暗網身分監察服務，盡力解除潛在風險。在涉事黑客的暗網瓦解後，有關監察服務仍然維持生效，以確保受影響人士繼續得到最大保障。

專責小組： 數碼港將加強內部審查

專責小組主席伍志強指，事件發生以來，專責小組與管理層致力支援受影響人士，盡力減低潛在影響，並全面配合有關部門與私隱專員公署的調查，同時數碼港亦會加強內部審查，定期檢視執行資訊保安措施的情況，並向董事局轄下的審計委員會匯報，提升相關管治水平。