數碼港27間社群初創奪31項IT獎 CEO：足證有良好創科氣氛

數碼港27間社群初創在「2022香港資訊及通訊科技獎」共奪31個獎項，包括3個大獎和9個金獎，是獲獎數量最多的數碼社群。數碼港行政總裁任景信表示，數碼港初創企業逾 1,800間，獲獎初創比四年前更增加超過一倍，反映社群內有不少具實力的初創公司，足證數碼港有良好的創科氣氛。

3間獲得大獎的初創包括研發嶄新介質傳導聲音系統的「複耳科技」、專注城市農業科技的「水耕細作」以及發展互動模擬飛行培訓的「AerospaceTS」。複耳科技有限公司創辦人林旭指，數碼港提供平台，幫助把內地研發的產品推出市場，獲獎令技術獲得認證。水耕細作營運及科研總監聶俊亦指，數碼港有計劃支援初創拓展海外市場，擴闊初創的發展空間，公司未來會積極拓展海外市場，包括泰國、新加坡及澳洲等。身為機師的AerospaceTS 聯合創辦人胡智恒表示，疫情期間停飛，促使研發飛行模擬器，感謝數碼港培育計劃的資金和營運意見支持。

任景信表示，過去幾年疫情，雖然對經濟民生有影響，但一般巿民對創科的接受程度提升不少，特別是數碼科技應用，例如遠程學習、網上會議等，均比幾年前普及。而在不同創科領域上，政府均大力推動，以金融科技為例，為鞏固香港國際金融科技中心的地位，政府推出一系列政策措施，包括深化商業數據通及虛擬資產政策宣言等，顯示政府對創科發展具遠見。