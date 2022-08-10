料旅客轉往免檢疫地區旅遊 楊淑芬：縮檢疫期幫助不大

政府新推出的抵港旅客「3+4」檢疫安排，即3日酒店檢疫和4日家居醫學監察，周五(12日)正式生效。旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，政策會令出境數字上升，但對業界整體幫助不大，期望政府持續跟進業界狀況，提供支援並早日制定「通關」時間表。第36屆香港國際旅遊展下周開幕，主辦單位表示對入場情況樂觀，料人數較去年增加20%。
楊淑芬分析，「3+4」檢疫有望令出境旅遊數字增加20%至30%，但由於過去兩月僅22個旅行團成功出發，基數不大，遠遠不及疫情前每月逾7,000團的程度。至於入境旅遊數字，她預計只有商務和探親旅客會有增加，因旅客持「黃碼」期間未能進入表列處所，令旅遊意欲大減，繼而選擇到其他免檢疫地方觀光旅遊。
疫情下旅遊業界停擺近3年，楊淑芬指期間300間旅行社倒閉，流失約7,000名旅遊從業員。她表示，一直有透過政府部門招聘，但招聘較以往困難，不少員工都已轉行，期望政府可給予更多持續性支援予業界保留現有從業員，以及盡早訂立「通關」時間表，讓業界做好準備迎接復甦。不過她認為，今年較難做到完全「通關」，期望明年首季可達成。
今屆國際旅遊展 27國家地區參與
市民即使未有計劃外遊，也可到國際旅遊展一解「旅行癮」。今屆香港國際旅遊展有27個國家及地區參展，比去年增加五成，回復至疫情前三分之一水平。闊別兩年的民俗表演亦重臨舞台，除有韓國觀光局贊助的韓國流行音樂(K-pop)表演，觀眾亦可到阿根廷探戈舞主題區學習及試跳。場內亦有手作市集和「打卡位」，讓市民以另類方式感受外遊樂趣，展覽亦設有多場講座，由專家或旅遊達人向觀眾分享熱門目的地、新景點、旅遊安全等資訊。
展覽主辦機構「匯眾」董事總經理湯錦成對今年入場人數樂觀，估計比去年上升約20%，至3.5萬至4萬人入場。展覽本月19日至21日開放予公眾入場，公眾可於會場入口以八達通購票，入場費20元起。