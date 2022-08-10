料旅客轉往免檢疫地區旅遊 楊淑芬：縮檢疫期幫助不大

政府新推出的抵港旅客「3+4」檢疫安排，即3日酒店檢疫和4日家居醫學監察，周五(12日)正式生效。旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，政策會令出境數字上升，但對業界整體幫助不大，期望政府持續跟進業界狀況，提供支援並早日制定「通關」時間表。第36屆香港國際旅遊展下周開幕，主辦單位表示對入場情況樂觀，料人數較去年增加20%。

楊淑芬分析，「3+4」檢疫有望令出境旅遊數字增加20%至30%，但由於過去兩月僅22個旅行團成功出發，基數不大，遠遠不及疫情前每月逾7,000團的程度。至於入境旅遊數字，她預計只有商務和探親旅客會有增加，因旅客持「黃碼」期間未能進入表列處所，令旅遊意欲大減，繼而選擇到其他免檢疫地方觀光旅遊。

疫情下旅遊業界停擺近3年，楊淑芬指期間300間旅行社倒閉，流失約7,000名旅遊從業員。她表示，一直有透過政府部門招聘，但招聘較以往困難，不少員工都已轉行，期望政府可給予更多持續性支援予業界保留現有從業員，以及盡早訂立「通關」時間表，讓業界做好準備迎接復甦。不過她認為，今年較難做到完全「通關」，期望明年首季可達成。