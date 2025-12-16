斥黎智英屬反華勢力馬前卒 外交部促尊重港法治

壹傳媒集團創辦人黎智英被裁定串謀發布煽動刊物和串謀勾結外國勢力罪成。多國發表聲明關注判決，其中英國政府譴責裁決並呼籲立即釋放黎智英。外交部發言人郭嘉昆在北京強調香港是法治社會，中方對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示強烈不滿和堅决反對，又稱黎智英案純屬香港特區內部事務，敦促有關國家尊重中國主權和香港法治。

港澳辦以「港澳平」署名發表評論文章指，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手、外部反華勢力的代理人和馬前卒，又強調外部勢力施壓干預特區審理國安案件，只能更加激起香港社會的同仇敵愾，更快敲響其在港代理人的喪鐘。