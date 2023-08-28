新世界維港泳2023｜11月12日舉行名額增至4000個　首邀粵港澳大灣區泳手參與

由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」，將於今年11月12日（星期日）早上舉行，參賽名額亦將增至4,000個，是自2011年復辦以來，最大規模的一屆。今屆賽事以「躍在維港 海量快樂」為主題，除將復辦國際組賽事，更首次邀請粵港澳大灣區泳手參與。

新世界維港泳2023｜ 富通保險為唯一「尊貴贊助」保險贊助機構 今屆新世界維港泳2023賽事，繼續分為「競賽組」和「優悠組」，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。「競賽組」的各組別均設有獎項。大會將重設「國際組」賽事，廣邀來自不同國家和地區的頂尖泳手競逐，亦會首度邀請來自大灣區的精英泳手參與「優悠組」，令世界各地的泳手可在維港同場競技交流。 富通保險為唯一「尊貴贊助」的保險贊助機構，並特設「富通保險飛躍新世界盃」，鼓勵一眾「新世界飛魚計劃」的小飛魚參與，爭取更佳成績。

新世界維港泳2023｜新世界薛南海：將令維港發放海量快樂 對於新世界維港泳2023賽事，泳總會長王敏超表示，今屆新世界維港泳在香港全面復常後舉辦，參賽名額增至歷年來最多的4,000個，讓更多香港以至中國內地、海外的游泳愛好者一同參與，除了增加香港泳手與世界各地精英交流的機會，亦令新世界維港泳重返國際體育舞台，進一步提升香港的國際形象。 新世界發展執行董事薛南海指出，新世界維港泳除了是香港年度體壇盛事，亦是凝聚泳手及市民，為整個城市帶來正能量的黃金機會，因此正為新世界維港泳增添新元素，將令維港發放海量快樂，讓市民及旅客一同感受香港「盛事之都」的魅力。 富通保險行政總裁葉文傑表示，作為新世界維港泳連續三年的唯一保險贊助機構，今年更升級為尊貴贊助，除了繼續為所有泳手提供專屬免費個人意外保障，亦冠名贊助飛躍新世界盃，鼓勵青少年發揮運動潛能。富通保險一直致力為客戶創造超越保險以外的價值，為客戶及其家人提供獨特難忘的優質生活新體驗。

新世界維港泳2023｜比賽及報名資訊 新世界維港泳2023 比賽日期及時間 2023年11月12日（星期日）上午7時30分 網上報名日期 2023年8月30日上午10時至9月18日晚上11時59分 抽籤結果公佈日期及方法 2023年9月28日上午11時 於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱 水試名單公佈日期 2023年9月28日上午11時於泳總及新世界維港泳網頁公佈 水試日期及地點 2023年10月8日（中山紀念公園游泳池） 2023年10月14日（中山紀念公園游泳池） 2023年10月15日（喇沙書院游泳池） 水試結果及參賽名單 公佈日期及方法 2023年10月24日 上午11時 於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱 大會網頁： http://www.hkharbourrace.com

新世界維港泳2023｜8月30日開始網上報名 此外，新世界維港泳2023將於8月30日（星期三）上午10時起接受網上報名，截止時間為9月18日晚上11時59分，所有參加者須符合大會的參賽資格。以下為兩組賽事詳請： 「競賽組」賽事：「競賽組」泳手需通過水試或持有其他認可成績，男女子組各成績最快的首 100 名泳手將可參賽。

「優悠組」賽事：「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會進行抽籤，並於9 月 28 日上午 11 時公布抽籤結果及水試名單。「優悠組」中籤泳手須於 10 月 8 、 14 或 15 日參加水試，水試結果及參賽名單將於 10 月 24 日上午公布。 新世界維港泳2023｜網上報名 可選擇捐款予Share for Good 今屆新世界維港泳2023賽事繼續設有捐款選項，泳手可選擇在繳交報名費時捐出100港元做善事，由泳總收集捐款後，撥捐全港首個大型物資捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，讓平台可推出更多創新慈善活動，將海量快樂分享至全港有需要人士。