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2023-09-27 22:31:00

新任一帶一路專員何力治：現時是一帶一路收成期

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新任一帶一路專員何力治：現時是一帶一路收成期(李朗僑攝)

新任一帶一路專員何力治：現時是一帶一路收成期(李朗僑攝)

擔任一帶一路專員近一個月的何力治表示，一帶一路倡議滿十年，現時是步入收成期，應該把握未來十年加強推動商界、中小企進入市場，並加緊民心相通工作。他正擬定未來三年任期工作方向，並預告會率先到內地拜訪多個部委，亦計劃未來一年出訪東南亞。

何力治說，表示「一帶一路」過去投資超過3,000個項目，原意是打通和沿線國家的政策和設施聯通等網絡，很多項目已開始「通車」，降低在沿線國家經商的門檻；認為已經步入「一帶一路」的收成期，相信未來10年工作主要是動員商界、專業服務和私人市場去參與。

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計劃外訪東南亞或中東

香港作為國際金融中心，何力治認為要吸引全球資金經香港進入大灣區，讓香港中小企可以分一杯羹。被問到具體工作，何力治指出「一帶一路」辦公室一直有外訪，未來亦會多點走出去。他計劃會去東南亞或中東等，屆時官方代表團或帶青年創業家外訪。中東和東南亞有很多商機，自從今年特首李家超親自帶領代表團出訪中東和東盟後，商會智庫和商界代表團均有機會去發掘商機，他形容「（政府）開咗好多大門，（商界）小門都要開」。

家族生意不會構成利益衝突

何力治身任建築師樓主席的同時，出任空缺超過半年的「一帶一路」專員，至今已出任近1個月。他指，已放下家族生意，且對「一帶一路」工作不陌生，之前有和政府外訪探索「一帶一路」商機，相信能把自身在私營市場累積的經驗帶入政府。至於家族生意會否構成利益衝突，何力治說家族生意業務已成熟，生意已由其他同事接手，他指已按足程序，政府有關機制很全面，不相信構成利益衝突。

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