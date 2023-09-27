新任一帶一路專員何力治：現時是一帶一路收成期

擔任一帶一路專員近一個月的何力治表示，一帶一路倡議滿十年，現時是步入收成期，應該把握未來十年加強推動商界、中小企進入市場，並加緊民心相通工作。他正擬定未來三年任期工作方向，並預告會率先到內地拜訪多個部委，亦計劃未來一年出訪東南亞。

何力治說，表示「一帶一路」過去投資超過3,000個項目，原意是打通和沿線國家的政策和設施聯通等網絡，很多項目已開始「通車」，降低在沿線國家經商的門檻；認為已經步入「一帶一路」的收成期，相信未來10年工作主要是動員商界、專業服務和私人市場去參與。